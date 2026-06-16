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台中「潭雅神綠園道」升級完工　中科公園戲水區7/4開放

▲台中「潭雅神綠園道」升級完工。（圖／台中市觀光旅遊局提供）

▲4.6K老樟樹平台採專業換土方式防治褐根病，並補植耐病性較佳的茄苳樹。（圖／台中市觀光旅遊局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中「潭雅神綠園道」升級完工！台中市觀光旅遊局斥資1500萬元，在4.35K至4.53K處新設人行道，並改善6.8K三民路橋伸縮縫及7.5K轉角路口，讓全台最美自行車道之名更名符其實。同時，觀旅局補充，終點中科公園「戲水區」預計7月4日起開放，至8月30日前假日開放民眾玩水消暑。

▲台中「潭雅神綠園道」升級完工。（圖／台中市觀光旅遊局提供）

▲台中「潭雅神綠園道」6.8K三民路橋伸縮縫及7.5K轉角路口改善。

觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道每年吸引超過300萬人次造訪，是台中低碳旅遊的重要據點；此次優化工程於4.35K至4.53K路段新設人行道，並將11.65K至11.8K間老舊破損鋪面更新為兼具美觀與耐用性的紙模地坪，進一步落實人車分流，提升遊客騎乘與散步的安全性及舒適度。

▲台中「潭雅神綠園道」升級完工。（圖／台中市觀光旅遊局提供）

▲11.65K至11.8K間老舊破損鋪面更新為紙模地坪。

其中，4.6K老樟樹平台採專業換土方式防治褐根病，並補植耐病性較佳的茄苳樹，守護珍貴綠蔭景觀；同步完成6.8K三民路橋伸縮縫及7.5K轉角路口改善工程，提升行車品質與安全。另在空軍第三聯隊與58砲指部間的連接道路增設導引標線，串聯潭雅神綠園道與新庄休閒園道，入口處也新設水管造型休憩座椅，讓民眾更輕鬆探索周邊景點。

▲台中「潭雅神綠園道」升級完工。（圖／台中市觀光旅遊局提供）

▲▼新庄休閒園道入口意象；連接道路增設導引。

▲台中「潭雅神綠園道」升級完工。（圖／台中市觀光旅遊局提供）

隨著暑假腳步將近，潭雅神綠園道終點「中科公園戲水區」，也將於7月4日至8月30日開放，每逢周六、日上午10點至下午4點30分啟用，每逢整點及半點放水10分鐘。讓遊客白天騎鐵馬暢遊綠園道，接著到戲水區沁涼消暑，享受愜意夏日時光。

▲▼潭雅神中科公園戲水區6/10回歸。（圖／翻攝自台中市政府觀光旅遊局官網）

▲潭雅中科公園戲水區7月4日回歸。（圖／翻攝自台中市政府觀光旅遊局官網）

關鍵字： 台中旅遊 潭雅神綠園道 鐵馬道 單車道 台灣特色 親子旅遊

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