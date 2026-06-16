旭集台中大遠百店7/9開幕　以在地風土與人文設計限定料理

▲旭集台中大遠百店7/9開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼「島語自助餐廳」宣布台中漢神洲際店將於7月18日開幕後，饗賓餐旅旗下「旭集和食集錦」也將於7月9日正式進駐台中大遠百8F，兩家頂級Buffet 7月在台中正式交鋒。

旭集目前已有台北信義店、台北微風店、台北天母店、桃園中茂店、竹北遠百店、台南西門店及高雄義享店等7家，而2023年底就傳出籌備消息的台中大遠百店，終於要在7月9日正式開幕，除呈現旭集一貫的精緻餐檯與豐富旬味料理，特別以台中的在地風土與人文風貌為靈感，設計專屬限定菜色。

旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

▲島語台中漢神洲際7/18開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，將於7月18日開幕的島語台中漢神洲際，今日公告訂位資訊，與過去不同的是，將分兩階段。首波率先回饋「來美食PLUS會員進行優先搶訂（限6/23前加入會員），6月24日早上11點開放線上領券，限量500張，每位會員限領1張，每張券最多可預訂4位，會員可憑券於7月2日上午11點到現場訂位。第二階段則自7月3日上午11點起全面開放預約。

餐價部分，島語台中漢神洲際維持現行收費標準，周一至周四午餐每位1,490元，晚餐1,790元；周五午餐1,490元，下午餐1,490元，晚餐1,790元；假日午餐1,790元，下午餐1,490元，晚餐2,090元，以上價格均需加收10%服務費。