必比登推薦板橋深夜食堂！藥燉排骨凌晨還在排　內用加湯免費

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者温筌

板橋埔墘美食晚餐宵夜推薦這間「葉家藥燉排骨」，看到米其林入榜推薦藥燉排骨、豬血糕和麵線就加入板橋美食必吃清單。葉家藥燉排骨在新北市板橋區中山路二段441號，現場爐台一字排開，大鍋熱湯不斷冒著蒸氣，還沒走到店面就聞到藥膳香，營業時間從下午開到凌晨，很適合下班後想喝一碗熱湯、補一下身體的人。



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從下午營業至凌晨，是許多在地人享用晚餐和宵夜的好去處。其湯品使用陶製九母鍋熬煮，包含當歸、川芎、熟地、枸杞等藥材，湯頭清爽回甘。藥燉肋排湯是熱門品項，建議搭配店家自製的豆腐乳醬汁，帶出鹹香滋味。米血糕醬香濃郁、質樸美味，值得一試。湯品除了排骨，也提供皇帝雞、羊肉等不同選擇，可免費續湯。

葉家藥燉排骨｜內用外帶

▲葉家藥燉排骨外帶和內用生意都超好，門口有外帶排隊方向指示，內用可以直接入座劃菜單。

葉家藥燉排骨的爐台一排大鍋同時加熱，鍋蓋上蒸氣一直往上冒，工作人員在前面舀湯、補湯、出餐，整個節奏很快。

▲葉家藥燉排骨生意超好，工作人員也好多。

內用空間簡單，沒有太多裝潢，點餐方式是自己填單，內用要先寫桌號，餐後付款，尖峰時間人多要併桌，位置蠻擠的。

葉家藥燉排骨 菜單價錢

葉家藥燉排骨｜餐點推薦

▲藥燉排骨整塊100元、藥燉肋排整支100元、陳香麵線40元、滷肉飯小碗30元。

葉家藥燉排骨的湯色偏深，藥膳味不濃但耐喝，不是那種很甜很厚重的湯，喝起來順口，尾韻有淡淡甘味，內用還可免費續湯。排骨肉大塊，比較可惜這次吃到蠻多口感很柴的肉。

▲桌邊有辣椒醬油可以自己加，排骨的鹹香和辣度會更明顯。

▲整支的藥燉肋排比排骨更推薦，啃起來有肉香，骨邊肉比較有嚼感，配麵線或滷肉飯都很剛好。

點了滷肉飯小碗，白飯上鋪著切丁滷肉，肥肉部分滷得油亮，帶一點膠質感，醬香不會太死鹹，香氣夠、油脂感也夠，搭配藥燉排骨剛剛好。

葉家的陳香麵線份量不多，但很多人都有點來搭配藥燉排骨，味道偏清爽的白麵線，沒有過多醬料，我覺得口感比較普通。

葉家藥燉排骨生意真的超好，第一次下雨天來品嚐就被嚇到，很多都是板橋在地人來買。營業至凌晨一點，想找板橋藥燉排骨、板橋宵夜、埔墘美食、中山路二段美食，這間可以收進口袋名單，尤其天氣變冷或晚上想喝熱湯時，會很適合。

葉家藥燉排骨

地址：新北市板橋區埔墘里中山路二段441號

電話：02－29620255

營業時間：16：30－01：00（周日公休）

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