大稻埕「本草派對」7/11起登場　喝藥材咖啡、體驗頌缽音療

▲「2026本草派對」於7月11日至12日在永樂廣場及永樂市場舉行，將從高空施放「降溫氣球」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

大稻埕夏日節預計於7月25日登場，在煙火秀開跑前，「2026本草派對」搶先在7月11日至12日在永樂廣場及永樂市場舉行。本屆本草派對串連28家大稻埕特色品牌，推出6款限定聯名飲品、4款特色小食及4大本草文化體驗，以及逾30家攤位的手作市集，活動期間將從高空施放「降溫氣球」，讓民眾逛街時消消暑。

▲「2026本草派對」於7月11日至12日在永樂廣場及永樂市場舉行。（圖／記者彭懷玉攝）



「2026本草派對」以「生息未來 Herbal Rhythm」為主題，將整個街區化身為沉浸式體驗場域，規劃戶外「光合聚落」與室內「深息棲所」雙展區，帶領民眾走進迪化街，感受百年漢藥文化與現代生活美學交織出的新風貌，系列票券已開放購買。

▲▼「2026本草派對」規劃戶外「光合聚落」與室內「深息棲所」雙展區，有不同體驗區。（圖／記者彭懷玉攝）



位於永樂廣場的「光合聚落」，集結本草市集、音樂演出、藝術展演及特色餐飲，並邀請「馥蘭朵集體藝術」與「人米犬頁製作」帶來融合手碟音樂、舞蹈及地方故事的跨域演出。今年也首度攜手馬光醫療網打造「馬光生息所」，透過漢方調飲、健康諮詢及香氣手作等內容，讓民眾放慢步調，在街區中感受本草文化的療癒魅力。

永樂市場2至4樓則打造為「深息棲所」，以五感體驗為核心，規劃印染工藝、礦石茶席、製香及頌缽音療等活動，從視覺、嗅覺到聽覺層層展開，引領民眾在城市喧囂中尋找片刻寧靜。

▲活動期間將有新研發的「降溫氣球」，預計一連7天施放天際讓民眾消暑。（圖／記者彭懷玉攝）



本屆共推出6款限定飲品，包括COFE喫茶與百恆藥材合作的「黃金木耳」、荻花Op.118.2結合龍心藥行打造的「暖木生津」、福來許咖啡館攜手黃長生藥行推出的「清風散」等，將漢方藥材巧妙融入咖啡與茶飲；多家酒吧也與老藥行合作推出特色調酒，展現大稻埕傳統產業的創新樣貌。

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特色小食推出2鹹2甜限定品項，鹹品包括「食連動魚丸」與「有多聞稻埕香料館」合作的「鹽酥雞風味甜不辣酥」、「77號咖哩」打造「金黃手工麥餅佐風味咖哩與香料薯泥」，甜品則有「魚刺人雞蛋糕」推出的「甜辣妹腰果／焦糖肉桂胡桃雞蛋糕」、「滋粒冰菓室」和「滋立燕窩」聯手開發的「金桂燕窩杏仁豆腐」，為夏日街區增添豐富味蕾體驗。

▲「2026本草派對」為大稻埕夏日節的前哨站，帶動迪化街商圈人流。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，今年也規劃4項深度體驗課程，囊括「蚤操染織」與「正新蔘藥行」的印染；「點晶礦水晶工作室」與「聯通漢芳」的礦石能量茶席；百年老字號「陳振芳香舖」的塔香DIY；以及心療癒品牌「沐溫MuWarm」結合「龍源中藥行」研發的本草舒眠包頌缽音療，讓民眾從手作與感官互動中，深入探索大稻埕百年漢藥故事。

▲台北市商業處副處長江美玲（左4）表示，本草派對邁入第8屆，已成大稻埕代表性活動之一。（圖／記者彭懷玉攝）



台北市商業處副處長江美玲表示，「本草派對」邁入第8屆，已成為大稻埕代表性活動之一，期待透過越趨精緻的內容規劃，吸引更多年輕世代走進這條老街。她也提及，北市府近期積極推動無菸城市政策，繼西門町、中山商圈實施全面禁菸後，永樂廣場預計8月1日起設置專屬吸菸區，區隔吸菸與非吸菸民眾，打造更友善舒適的逛街環境。

2026本草派對

時間：7月11至12日 13:00-21:00

地點：大稻埕永樂廣場及永樂市場（迪化街一段21號）

票價：本草票399元（原價599元），純餐飲與市集體驗；生息票799元（原價1,099元），含2場深度手作體驗（分下午場/晚上場）。未來票799元（原價1,099元），含1場未來共振頌缽（每日4場次）。