炭烤豬肋排買一送一　TGI FRIDAYS 6/21限定優惠

▲6月21日FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

端午節3天連假即將到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS星期五餐廳與德州鮮切牛排合推限定優惠，分別是招牌炭烤豬肋排買一送一、90分鐘暢飲599元，以及10盎司肋眼牛排特價999元，滿足親友聚餐、好友相聚與夏日微醺需求。

TGI FRIDAYS 6月21日（周日）推出「炭烤豬肋排買一送一」，消費者憑活動畫面即享優惠，無論家庭聚餐、朋友聚會，或犒賞自己都很適合。此外，迎接炎炎夏日， 6月19日至21日推出「夏至暢飲」方案，90分鐘599元，經典調酒、精選生啤酒喝到飽，開展VIP會員更享優惠價499元。

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▲德州鮮切牛排「10盎司肋眼牛排」。（圖／德州鮮切牛排提供）

德州鮮切牛排則於6月20日（周六）祭出單日限定的「10盎司肋眼」優惠，出示指定畫面即享10盎司肋眼牛排特價999元（原價1200元）。肋眼牛排肉質軟嫩多汁，是備受台灣消費者喜愛的經典部位，還可搭配一道自選鮮製配菜，並享招牌手工麵包、花生無限續。

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

另外，6月15日至7月20日期間，至三商i美食卡APP「好康優惠」專區即可免費領取2026 CPBL明星賽聯名優惠券，不需扣點、不限領取張數，優惠內容如下：

●三商巧福「叻沙牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」原價275元，特價199元。

●福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」原價275元，特價199元。

●三商鮮五丼「海味雙拼牛丼＋蒜味時蔬＋杯裝飲料」原價250元，特價199元。

●品川蘭「蘭．雪花牛肉麵」原價260元，特價199元。

●拿坡里「MINI披薩2個＋酥炸棒腿6入＋飲料1250ml」原價389元，特價199元。

●三商炸雞「6塊義式炸雞＋原味薯霸」原價459元，特價199元。

此外，活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，即可獲得2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾1個，每筆交易限贈1個，各門市數量有限，送完為止。