公車司機臨停肉粽店爆紅　老闆娘曝生意沒變化「但端午訂單已滿」

▲龍刈包肉粽舊店景，價格已有更動，肉粽一顆變成40元，刈包一份50元。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

有網友14日搭公車時，車子突然停在一間賣刈包、粽子的店門口，原來是司機想趁空檔買午餐，沒想到車上乘客看到後，也跟著下車買起來，網友也神出這家當地小店「龍刈包肉粽」，肉粽一顆只要40元，不過由於端午節訂單已滿，無法再接受電話預約，只能現場買。

日前有網友在Threads發文表示，公車突然停在一間賣刈包和粽子的店門口，司機下車買午餐，這點他完全可以理解。不過有趣的是，車上乘客竟然也順便一起買起來，讓他忍不住發問，「是什麼意思？」並笑稱這就是台灣人的感染力。

其他網友也神出這家店，是位於新店安康路一段的「龍刈包肉粽」，店面不大，但Google評價有4.4顆星，凌晨3點就開始營業（至下午5點），販售肉粽、刈包、冬粉與碎肉飯，其中肉粽已小漲至每顆40元，而刈包每份50元，Google地圖、在地嚮導照片上的價格是舊資料。冬粉與碎肉飯價格不變。

雖然龍刈包肉粽店在Threads上爆紅，但老闆娘說他們只是一家小店，今天生意一如往常。此外，由於她1個人包粽子，端午節訂單已滿，無法再接受電話預約，想吃只能現場來購買。