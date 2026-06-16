關西避暑秘境！琵琶湖山谷新玩法　高空滑索看湖景、玩免費樂園

▲位於滋賀縣的琵琶湖山谷可以俯瞰絕美湖景。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導



暑假將至，不少民眾已開始規劃夏日旅遊行程。位於日本滋賀縣、海拔1100公尺的琵琶湖山谷，與市區溫差最高可達10度，是近年備受關注的關西消暑景點，本篇整理琵琶湖山谷今年最新玩法，可以體驗滑索穿越森林、俯瞰湖景，還有絕美水池倒影能拍照。

琵琶湖擁有400萬年歷史，是亞洲最古老、日本面積最大的湖泊，湖水更流經京都、大阪，是關西廣大地區的重要水源。由於湖面遼闊，在地面根本無法一覽全貌，而琵琶湖山谷正是全日本少數能俯瞰琵琶湖南北約8成湖景的制高點。

▲搭乘纜車就能直達山頂。

搭玻璃纜車直達山頂 還有吊椅感受山中涼風



從山麓搭乘四面採透明玻璃設計的纜車直抵山頂，沿途可逐漸看清這片只在地圖上見過的廣闊湖泊。纜車抵達山頂站時，映入眼簾的是琵琶湖觀景台的水池倒影與遼闊湖景，晴天時更可遠眺京都塔、京都市區街景，乃至大阪的阿倍野HARUKAS，堪稱俯瞰整個關西的最佳制高點。

此外，推薦從纜車站搭乘吊椅纜車，緩緩前往設有「Café 360」的蓬來山，移動途中可感受高原涼風，一邊欣賞四周景色，體驗難忘的空中漫步。

▲必玩滑索俯瞰湖景。

全新單一滑索路線 穿越森林俯瞰湖景

高空飛索是琵琶湖山谷的人氣招牌活動，乘著滑輪飛越架設於森林間的鋼索，穿梭樹梢之間的刺激感與速度感深受各年齡層旅客喜愛。體驗共由6條路線組成，約需2小時，全程由教練帶領，即使初次體驗也能安心參加。

今年全新推出「單一滑索路線」體驗方案，讓時間有限的旅客可單獨挑戰最熱門的「6號路線」，這條路線可俯瞰琵琶湖全景，是全程中最具代表性的路段，適合與家人或朋友同遊時選擇。

▲夏日樂園有絕景鞦韆可以拍美照。

山頂夏日樂園免費玩 再吃近江牛牛排

琵琶湖山谷最受攜帶親子旅客歡迎的，是位於山頂的廣闊「夏日樂園」。除了簡樸的設計和免費體驗的設施，寬敞草坪區內亦設有以木頭手工打造的遊樂設施，讓孩子在大自然中自由奔跑。

此外，「絕景鞦韆」以碧藍琵琶湖和蔚藍天空為背景，宛如繪本中的場景，是熱門的打卡拍照景點。相比市區涼爽許多的山頂環境，讓孩子玩得盡興，成為這個暑假最難忘的回憶之一。

▲▼還能品嚐近江牛牛排邊欣賞美景。

而附設於琵琶湖觀景台的HALUKA餐廳，堪稱「山岳地帶的奢華餐廳」，主打日本三大和牛之一的滋賀縣名產「近江牛牛排」，搭配世界知名的酩悅香檳，一邊欣賞眼前美麗的琵琶湖風光，度過片刻優雅時光。

若偏好輕食，山中咖啡攤販售的「近江牛咖哩麵包」同樣深受旅客好評；色澤鮮豔、令人聯想到琵琶湖湖水的「觀景台蘇打」與「湖空蘇打」，也是必拍且一定要品嚐一次的清爽飲品。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）