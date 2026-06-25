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桃園9大特色景點排一日遊必存！近看退役戰機、蛋糕工廠生產線

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@vege_kao0907、IG@yuan0512_

文／ReadyGo

說到桃園旅遊，很多人第一時間可能會想到機場、夜市或購物中心，其實桃園還藏著不少好玩又有特色的觀光工廠！不只可以拍照打卡，還能透過互動展覽與DIY體驗，邊玩邊認識不同產業的故事，非常適合親子出遊、情侶約會或朋友一起來探索。快來看看這篇特別整理的桃園9大特色景點吧！

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卡司．蒂菈樂園
甜點控注意！位在桃園蘆竹的「卡司．蒂菈樂園」，是一座充滿香甜氣息的蛋糕主題觀光工廠。金格以經典的「長崎蛋糕」聞名，而在這裡不只可以了解蛋糕製作過程，還能親手體驗DIY，對親子家庭來說非常受歡迎。一進到館內，就能透過透明玻璃窗看到蛋糕製作的過程，從打蛋、拌麵糊到烘烤，每一道步驟都能清楚看到，讓人更了解這款人氣甜點背後的製作工藝。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

館內最熱門的活動就是蛋糕DIY體驗，不論是大人還是小朋友，都能在專業老師的指導下製作屬於自己的蛋糕或甜點，過程既有趣又充滿成就感。除了DIY，園區還設計了許多適合拍照的甜點主題裝置，例如巨型蛋糕、可愛甜點造景等，整體氛圍就像走進一座甜點樂園。逛累了也別忘了到咖啡廳坐坐，品嚐現做蛋糕或甜點，再順便帶幾盒人氣伴手禮回家，對甜點控來說，這裡簡直是天堂。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

卡司．蒂菈樂園

地址：桃園市蘆竹區大竹北路90之66號
營業時間：09：00－17：00（周一休息）
電話：03－2551999

77巧克力共和國
喜歡巧克力的人一定要來「77巧克力共和國」，這是宏亞食品打造的巧克力主題觀光工廠，結合展覽、DIY與甜點體驗。館內介紹巧克力從可可豆到成品的製作過程，透過互動展示讓人更了解巧克力文化，最熱門的活動是巧克力DIY，可以自己做出專屬巧克力。此外還有巧克力甜點與伴手禮商店，讓人逛到不想離開。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hannah_and_lemontea

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hannah_and_lemontea

77巧克力共和國

地址：桃園市八德區巧克力街177號
營業時間：09：30－17：00（周三休息）
電話：03－3656555 #777

小熊博物館
喜歡可愛療癒系景點的人，一定不能錯過「小熊博物館」，館內收藏來自世界各地的泰迪熊，每一隻都充滿故事與特色。博物館展示超過數百隻泰迪熊，從經典款到創意設計款都有，有些甚至穿著不同國家的服裝，彷彿帶著遊客環遊世界。館內還有很多童話風拍照場景，例如熊熊咖啡館、小熊教室等，非常適合拍照打卡。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@vege_kao0907

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@vege_kao0907

小熊博物館

地址：桃園市龍潭區渴望路428號B1（渴望會館）
營業時間：09：30－17：30（周一休息）
電話：03－407-2323

台灣客家茶文化館
說到桃園龍潭，很多人第一個想到的就是客家文化與茶產業，而「台灣客家茶文化館」就是一個可以深入認識台灣茶文化的好地方。這裡不只是觀光工廠，更像是一座結合文化、展覽與體驗的茶主題博物館，一走進館內就能感受到濃濃茶香與客家文化氛圍。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／Readygo

館內以「茶的旅程」為主題，從茶葉的種植、採摘到製茶工藝，都透過互動展區與多媒體展示完整呈現。遊客可以一步步了解台灣茶葉如何從山林走進日常生活，也能認識不同茶種的特色與歷史背景。透過生動的展示方式，就算是第一次接觸茶文化的人，也能輕鬆理解。最受歡迎的體驗之一就是茶席體驗與品茶活動，專業茶師會帶領大家慢慢品味茶香，學習如何觀色、聞香與品味，讓喝茶不只是解渴，而是一種放慢生活節奏的享受。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／Readygo

此外，館內還設有茶點餐廳與伴手禮商店，可以品嚐以茶入味的甜點與料理，例如茶香蛋糕或茶冰淇淋。整體空間設計簡約典雅，大片落地窗與庭園景觀讓人心情特別放鬆，非常適合慢慢逛、慢慢拍照。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／Readygo

台灣客家茶文化館

地址：桃園市龍潭區高原里高原路768號
營業時間：09：00－18：00（周一休息）
電話：03－4710855

葡萄王健康活力能量館
提到台灣保健品牌，很多人一定聽過葡萄王，而位在桃園平鎮的「葡萄王健康活力能量館」，是一座以健康與生技為主題的觀光工廠。館內透過互動展示與多媒體介紹，帶大家了解保健食品與生技產品的研發過程，從菌種培養、研究實驗到產品製造，每個步驟都能一窺究竟。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／桃園觀光旅遊網

這裡最大的特色就是互動體驗區，透過遊戲與科技裝置，讓大家了解健康與營養的重要性，也能學習日常保健的小知識。館內還設有產品展示區與試吃體驗區，讓遊客可以更了解品牌產品。整體環境明亮舒適，逛起來非常輕鬆，如果想找一個寓教於樂的觀光工廠，葡萄王健康活力能量館非常適合。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／桃園觀光旅遊網

葡萄王健康活力能量館

地址：桃園市平鎮區金陵路二段402號
營業時間：09：00－17：00（周一休息）
電話：03－2712121

手信霧隱城
如果想體驗日式風格景點，「手信霧隱城」絕對是桃園最有特色的觀光工廠之一，整個園區以日本忍者城為主題設計，建築充滿日式氛圍，走進園區就像穿越到日本江戶時代。館內不只有伴手禮展示，還有忍者主題場景與互動體驗，非常好拍，來這裡不只能逛觀光工廠，更像是一場日式文化小旅行！

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@oreo_91213

手信霧隱城

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號
營業時間：平日 09：00－17：00｜假日 09：00－18：00
電話：03－4700598

老K舒眠文化館
想知道床墊是怎麼做出來的嗎？「老K舒眠文化館」就是一座介紹睡眠文化與床墊製作的觀光工廠。館內介紹人體睡眠科學與床墊設計原理，讓人了解好的睡眠品質有多重要，最特別的是可以體驗不同床墊，親自感受舒適度，對於重視生活品質的人來說，非常有趣。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／桃園觀光旅遊網

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／桃園觀光旅遊網

老K舒眠文化館

地址：桃園市新屋區梅高路三段97號
營業時間：平日 09：00－18：00｜假日 09：00－17：30
電話：03－4205050

航空城博物館園區
說到桃園，很多人第一個想到的就是國際機場，因此航空文化也成為這座城市的重要特色。而「航空城博物館園區」，就是一個可以近距離認識飛機與航空歷史的特色景點，對於飛機迷、親子家庭或喜歡拍照打卡的旅人來說，這裡都是非常值得一訪的地方。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／桃園市政府文化局

園區最大的亮點，就是能夠近距離看到多架退役飛機與航空相關展品。走在園區內，巨大的飛機機身就在眼前，震撼感十足，也讓人更能感受到航空科技的魅力。不少遊客來到這裡都會忍不住停下腳步拍照，尤其是飛機與天空同框的畫面，更是充滿旅遊氛圍。

除了戶外展示區，園區內也規劃了航空歷史與飛行知識的展覽，透過圖文介紹、模型展示與互動裝置，讓大家能夠了解飛機的發展過程與航空產業的故事。對小朋友來說，不只好玩還能學到不少知識，也因此成為桃園相當受歡迎的親子景點之一。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／桃園市政府文化局

航空城博物館園區

地址：桃園市大園區桃航三路456巷60號
營業時間：10：00－17：00（周一、二休館，採預約導覽制）

桃園兒童美術館
想找一個既能讓孩子放電，又能培養藝術感的景點嗎？那麼「桃園兒童美術館」絕對是親子家庭的好去處。這裡是一座專為兒童打造的藝術空間，透過有趣的展覽與互動設計，讓孩子在玩樂中認識藝術。和一般美術館不同，桃園兒童美術館的展覽設計非常貼近孩子的視角，館內不只是單純的畫作展示，而是透過互動裝置、創作體驗與多媒體展區，讓小朋友可以動手玩、動腦想，真正參與到藝術之中，很多孩子在這裡都會玩到不想離開。

▲▼桃園觀光工廠推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yuan0512_

館內空間明亮寬敞，色彩設計活潑可愛，整體氛圍輕鬆自在，非常適合帶孩子慢慢探索。不同展期也會推出主題展覽與藝術活動，例如繪畫創作、手作體驗或親子工作坊，讓每次造訪都能有不同的體驗。除了室內展覽，周邊環境也相當舒服，很適合親子散步或放鬆休息。對於想培養孩子藝術興趣的家庭來說，這裡不只是遊玩的地方，更是一個能啟發創意與想像力的空間。

桃園兒童美術館

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號
電話：03－2868668
營業時間：09：30－17：00（周二休館）
注意事項：撤佈展將休館至 7月3日

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 桃園旅遊 觀光工廠

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