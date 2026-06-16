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哈根達斯聯名《玩具總動員5》送造型湯匙　亞尼克芒果季開跑

▲▼哈根達斯聯名玩具總動員5。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯聯名《玩具總動員5》。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯與《玩具總動員5》合作，把人氣角色、電影場景元素結合冰淇淋蛋糕、盤餐、聖代與凍飲等品項，且購買聯名新品即送限量周邊。另外，亞尼克「新鮮芒果季」同時開跑，使用屏東枋山盧家芒果入餡打造7款甜點。

▲▼哈根達斯聯名玩具總動員5。（圖／哈根達斯提供）

▲「玩具總動員5：玩心時刻」冰淇淋蛋糕，買就送專屬派對蛋糕盒。

哈根達斯聯名首波推出「玩具總動員5：玩心時刻」、「三眼怪星際派對」2款冰淇淋蛋糕，購買以上任一款蛋糕即送專屬派對蛋糕盒，內有8隻人氣角色造型湯匙套組1組及夥伴款／三眼怪款隨機酷涼扇1支等周邊。

「玩具總動員5：玩心時刻」蛋糕有胡迪、巴斯光年、翠絲及叉奇等角色，呈現派對氛圍，7吋2480元、10吋2980元；「三眼怪星際派對」以三眼怪為主角，並附有可自由組裝的星星造型墨鏡紙卡，7吋2480元。

▲▼哈根達斯聯名玩具總動員5。（圖／哈根達斯提供）

▲買玩心樂園聖代送角色造型湯匙。

第二波聯名6月24日登場，內用「玩具總動員：冰淇淋樂園」盤餐或外帶「玩心樂園聖代」，即送限定周邊「角色造型湯匙」，有叉奇與三眼怪2款，隨機出貨。

「玩具總動員：冰淇淋樂園」5款冰淇淋有「草莓麻糬」、「巧克力布朗尼」、「芒果雪酪」、「覆盆子雪酪」及「藍莓」，搭配經典角色組合而成，每份435元；「玩心樂園聖代」可任選6種不同口味冰淇淋堆疊在甜筒上，每支399元。

▲▼哈根達斯聯名玩具總動員5。（圖／哈根達斯提供）

▲2款聯名冰淇淋凍飲分別搭配角色造型杯周邊。

最後一波預計7月16日起推出，有「冒險夥伴-西瓜草莓凍飲」、「星際萌友-芒果奇異果凍飲」2款冰淇淋凍飲，分別搭配角色造型杯周邊，具有收藏價值；其中「冒險夥伴」以胡迪、巴斯光年與翠絲為設計主軸，搭配叉奇吸管頭造型點綴；「星際萌友」以三眼怪為主，結合勃根地紅色調，每杯435元。

哈根達斯門市同步販售多人共享「玩具總動員：夢幻派對」冰淇淋火鍋，精選多款冰淇淋口味、新鮮水果及配料，搭配溫熱巧克力醬，購買此餐點可享有《玩具總動員5》新角色「莉莉板」限定相框立可拍服務，每份899元。

▲▼哈根達斯聯名玩具總動員5。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯敦南店、美麗華旗艦店換上玩具總動員限定店裝。

此外，哈根達斯敦南店、美麗華旗艦店也換上玩具總動員限定店裝，「敦南旗艦店」以胡迪、巴斯光年為主角，結合星際宇宙元素與繽紛插畫，「美麗華旗艦店」則以翠絲牛仔與荒野冒險為元素，用餐時如置身玩具總動員的世界。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克芒果季推出7款甜點。（圖／亞尼克提供，下同）

亞尼克今年芒果季推出「新鮮芒果生乳捲切片」，泡芙蛋糕捲入愛文芒果塊、北海道奶霜，每份135元；「楊枝甘露」系列有「楊枝甘露杯」每杯125元；「楊枝甘露蛋糕」6吋1480元。

還有「新鮮芒果生乳捲」、「生乳奶蓋波士頓-芒果」、「裸感芒果蛋糕」及「仲夏鮮芒派」4款甜點回歸。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

▲（左起）新鮮芒果生乳捲切片、楊枝甘露杯。

關鍵字： 美食情報 美食雲 哈根達斯 亞尼克

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