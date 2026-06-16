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新莊35年老店「阿忠牛肉麵」宣布熄燈　只營業到9/29

▲▼阿忠牛肉麵。（圖／華少甫提供）

▲阿忠牛肉麵。（圖／華少甫提供）

記者黃士原／台北報導

新莊老店再少一家！開業35年的「阿忠牛肉麵」因老闆的人生規劃與家庭因素考量，只營業到9月29日，同時7月12日至7月21日也會休息一陣。消息傳出也讓老客人惋惜，直呼「新莊唯一的小確幸沒了」。

位於下新莊民安西路上的「阿忠牛肉麵」，創立於1991年，不僅曾在2018年的牛肉麵節得獎，他們的Google評論更有4.3顆星。湯頭以台灣牛骨慢熬2至3天，過程絕不添加香精、化學香料、防腐劑等對人體有害的物質。湯頭可分成紅燒與清燉兩種，主食則可搭配牛肉、半筋半肉、牛筋、牛肚等，選擇性非常多元，價格100元至190元。

阿忠牛肉麵開業超過30年，擁有許多老顧客，不過老闆日前貼出公告，由於人生規劃與家庭因素考量，只營業到9月29日，同時7月12日至7月21日也會休息一陣子。歇業消息傳出後，許多在地人都感到惋惜，有人說「新莊唯一的小確幸沒了」、「晴天霹靂」，也有人說「辛苦你們這些年的付出，接下來的路也要快樂的走下去」。

▲台南「阿村第二代牛肉湯」。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於台南保安路上的阿村第二代牛肉湯，凌晨4點就開始營業，是許多老饕的口袋名單，不過店家從6月7日開始店休，保守的說明要和房東討論一些事，未來原店面可能進行裝修重整或搬遷，若有定案將會再公告。

台南有兩家阿村牛肉湯，都是府城知名老店，位於國華街上的是本店，而在保安路上的則是分店，招牌上會多了「第二代」，是米其林指南的入選餐廳，湯頭用牛大骨與蔬果熬製，燙至半熟的手切牛肉，可搭配自家調配的甜油膏與薑絲，更顯肉香味甜。高麗菜炒牛肉為店內招牌菜，米其林評審也推薦。

關鍵字： 美食雲 新莊老店 阿忠牛肉麵

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