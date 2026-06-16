澎湖奪三冠王！馬公入選「全球最好客城市」　亞洲唯一上榜

▲澎湖馬公市奪得「2026全球最好客城市」。上圖為澎湖示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

Booking.com公布2026年「旅客評分卓越獎」台灣亮點，根據過去一年全球3.7億筆真實旅客評價，澎湖縣奪得三冠王，不僅是「全台最好客目的地冠軍」，馬公市更入選「全球最好客城市」之一，為亞洲唯一上榜，同時在「全台最好客城市」排行中奪冠，成為國際旅客眼中的台灣新亮點。

澎湖馬公入選「2026全球最好客城市」 亞洲唯一上榜

Booking.com表示，旅客評分卓越獎今年邁入第14年，評選來自全球旅客實際入住後留下的真實評論。此次澎湖馬公市與義大利的蒙特普齊亞諾、阿根廷聖馬丁德洛斯安第斯、英國哈羅蓋特以及美國德州弗雷德里克斯堡並列「2026全球最好客城市」，也是亞洲唯一上榜城市。

平台認為，馬公能在全球目的地中脫穎而出，是因為當地旅宿業者的親切服務、在地款待，以及澎湖自然景觀與海鮮美食等特色，皆受到國際旅客肯定。

▲2026全球最好客城市排行。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

聚焦台灣市場方面，今年「全台最好客目的地排行」分別是澎湖、金門、花蓮、台東和恆春，而「今年全台最好客城市」前5名則是澎湖馬公市、屏東恆春鎮、宜蘭五結鄉、花蓮吉安鄉和宜蘭頭城鎮。平台分析，這些地區多具備自然景觀、地方文化與深度旅遊特色，也反映「越在地，越國際」的旅遊趨勢。

▲Booking.com公布2026年「旅客評分卓越獎」，澎湖奪得三冠王。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣7800間旅宿獲8分以上評價 民宿類連7年居冠

在旅宿方面，台灣今年共有超過101萬筆旅客評價，平均評分達8.8分，共有7800家旅宿獲得Booking.com「旅客評分卓越獎」（平均得分須達8分以上），較去年增加2.7%；其中約5800家為非飯店類型、3700家為民宿，占比超過7成，台灣獲獎住宿數更名列全球第26名、亞洲第7名，展現國際級服務競爭力。

Booking.com觀察，旅客選擇住宿時，已不再只重視硬體設備，也更加期待客製化、貼近人心且具在地特色的住宿體驗，例如民宿主人提供私房美食清單、景點建議與在地交流，都成為旅客留下好評的重要原因。

平台也表示，未來在台灣將持續深化與在地旅宿業者、地方觀光組織及縣市政府合作，並串聯更多地方活動與文化體驗，同時透過AI旅程規劃等工具，協助旅客更輕鬆探索台灣，也讓更多具特色的台灣旅宿被國際旅客看見。