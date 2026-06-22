跟著招財貓去旅行　發現中部日本最獨特風情

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

以名古屋為起點，輕鬆串連愛知、靜岡與三重三縣，一路上有招財貓帶來好運、貓頭鷹與超萌企鵝的陪伴，還能在百年味噌的醇厚香氣中感受歲月流轉，再走進伊勢神宮汲取滿滿正能量。從萌系療癒、歷史文化、到溫泉美食，一次收藏最有「日本獨特味」的旅行風景。

▲巨大招財貓探出圓滾大臉，日本常滑巿是招財貓的故鄉。（圖／鳳凰旅遊）

來到愛知縣常滑市，彷彿誤闖招財貓的祕密王國。這裡是日本最大的招財貓產地，沿著陶瓷古窯街道漫步，空氣裡沾染著懷舊的磚土氣息。最吸睛的莫過於巨大招財貓「Tokonyan」，圓滾滾的大臉從牆面探出，彷彿默默守護著這座陶藝之城；斜坡步道旁，還錯落著39座形態各異的陶製招財貓，有的俏皮、有的呆萌，讓人忍不住一路拍照打卡。常滑市擁有傳承千年、日本遺產認定的「常滑燒」工藝，土管坡道的兩側牆面嵌滿陶管和燒酒瓶，地面上則是利用廢舊燒台來止滑，也是熱門的打卡景點。

▲探訪德川家康誕生地，在岡崎城與日本戰國歷史相遇。（圖／鳳凰旅遊）

而岡崎城則為旅程增添一抹戰國風采。作為德川家康的誕生地，城內保存著豐富的歷史文物與武士文化展示，德川家康與名將本多忠勝的銅像更是必看地標。漫步其中，彷彿穿越時空回到群雄爭霸的戰國年代。

▲八丁味噌文化巡禮，還可一嚐人氣味噌霜淇淋。（圖／鳳凰旅遊）

說到岡崎，還有一股飄香數百年的味道令人難忘，那就是被譽為地方之寶的「八丁味噌」。走進古老的味噌藏，巨大木桶與層層堆疊的石塊至今仍維持古法釀造，展現職人對傳統工藝的堅持。除了認識味噌文化，更不能錯過高人氣的味噌霜淇淋，鹹甜交織的獨特風味，成了許多人驚喜的味蕾記憶。

▲最適合親子同遊的掛川花鳥園，與可愛鳥群一起美拍。（圖／鳳凰旅遊）

來到靜岡縣，掛川花鳥園則以滿滿療癒感迎接旅人。這座超人氣互動樂園四季花卉盛開，還能近距離接觸貓頭鷹、水豚君、企鵝及各式可愛鳥類。其中最受歡迎的明星，莫過於來自世界各地約40種、超過百隻的貓頭鷹。由於日文中「貓頭鷹」有象徵幸福與福氣的寓意，看著牠們圓滾滾的大眼、安靜站立的模樣，總讓人不自覺露出微笑。還有網路上擁有大批粉絲的「鯨頭鸛」，因牠呆萌厭世的模樣而爆紅！

▲傳說中美人魚原型「儒艮」，全日本只有鳥羽水族館看得見。（圖／鳳凰旅遊）

位於三重縣的鳥羽水族館，則帶來截然不同的海洋魅力。作為日本最大級水族館之一，這裡是全日本唯一能見到「儒艮」的地方。這種被視為美人魚原型的海洋生物，優雅而神秘，吸引許多旅人專程造訪。館內另一位人氣明星海獺同樣圈粉無數，活潑逗趣的模樣總能引來陣陣歡笑；加上企鵝、海豹、海獅等極地海洋動物，以及精彩的餵食秀與互動表演，讓大小朋友都能沉浸在海洋世界的歡樂中。

▲參拜伊勢神宮，感受莊嚴氛圍，祈求平安幸福。（圖／鳳凰旅遊）

旅程的精彩壓軸，就留給被日本人視為心靈原鄉的伊勢神宮。這座祭祀天照大神的聖地，掩映在鬱鬱蔥蔥的古木之中，穿過高聳的木造鳥居，陽光穿透樹冠、灑在清幽的石子路上，讓人不自覺放輕了呼吸。

參拜後，可順道漫遊充滿江戶風情的托福橫丁，這裡非常值得一逛，走一回就吃滿逛滿，傳統手工藝品、特色聯名店與土產店，千萬別錯過擁有百年歷史的赤福本店，坐在榻榻米席上享用綿密絲滑的赤福餅與熱茶，靜靜欣賞五十鈴川潺潺流水，品味旅途的餘韻。

▲托福橫丁古街的赤福餅，質地非常綿密，入口即化。（圖／鳳凰旅遊）

●推薦行程及優惠：

名古屋開運慢旅６日

招財貓大道．掛川花鳥園．鳥羽水族館．懷舊陶窯古道．鐘乳洞秘境

限時贈旅遊金每人5,000日幣

https://reurl.cc/Q2kQaq

●更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife