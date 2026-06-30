彰化秀水一日遊！免門票牧場餵乳牛　隱藏版批發倉庫挖寶零食

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來到彰化秀水，你可能會以為這裡只是個安靜小鎮，但實際踩點後，這裡居然藏著滿滿驚喜，從美味湯包、免費牧場，到療癒軟Q布丁蛋糕與零食批發倉庫，一天就能玩得超充實。今天就跟著小編一起來揭開秀水的美食與景點秘密吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



秀水湯包

來到彰化秀水，絕對不能錯過的就是這間傳說中的「秀水湯包」。每天凌晨就開賣，早上不久就被秒殺，連外地觀光客也專程來朝聖，小編私心覺得秀水湯包完全是平價版鼎泰豐！湯包的皮薄到幾乎透明，裡面湯汁飽滿，輕輕咬開就像瀑布一樣爆出鮮甜肉汁，每口都是無比的滿足感。

圖／ReadyGo

超推薦的絲瓜蝦仁湯包更是誇張，內餡塞滿絲瓜絲和整隻蝦仁，湯汁鮮甜不膩，肉香濃郁，每一口都讓人驚呼：「也太爽了吧！」藥膳湯包則是另一大亮點，本以為會有怪味，但實際上鮮甜溫潤，帶著淡淡中藥香氣，非常特別。整體香氣十足，價格平實，每籠只要70元，CP值爆表，無論是鮮肉、干貝還是藥膳口味，都值得一試。建議大家早點去，才能避開排隊人潮，享受熱騰騰現蒸湯包的極致美味。

秀水湯包

地址：彰化縣秀水鄉安溪村彰水路一段590號

營業時間：周二至周五04：30－11：30｜周六、日04：30－12：30（周一休息）

泳霖牧場

接著走訪「泳霖牧場」，這裡不僅免門票，還能讓小朋友近距離餵食乳牛，牧草只要20元，就能和可愛的牛牛互動，親子活動超有趣！牧場的乳牛們對牧草非常熱情，只要拿出牧草就會跑到你面前，場面萌翻天。牧場內除了餵牛，還設有溜滑梯、盪鞦韆、小車車、籃球場等遊樂設施，完全是小朋友的遊戲天堂。

圖／ReadyGo

值得一提的是，牧場販售自產自銷的鮮奶製品，包括牛奶雪糕、冰淇淋、鮮奶饅頭、吐司、蛋塔等，價格親民，每一口都能吃到濃郁奶香。冰淇淋口感滑順、奶香濃郁，蛋塔外酥內軟，奶酪則綿密香甜，讓大人小孩都讚不絕口。即便只是坐在草地上看著牛牛吃草，也能感受到悠閒放鬆的假日氛圍。這裡非常適合假日帶孩子出遊、享受親子時光，也能拍下超多可愛照片留念，完全不虛此行。想排更豐富的彰化行程，可以搭配彰化一日遊鹿港攻略一起規劃！

泳霖牧場

地址：彰化縣秀水鄉金興村正興路206號

電話：04－7689855

營業時間：07：00－19：00

小美布丁蛋糕

逛完牧場，就來「小美布丁蛋糕專賣店」補充下午茶能量，這裡的布丁蛋糕軟綿又濕潤，是彰化秀水最有人氣的甜點之一。店內提供原味、巧克力、黑糖、抹茶、芋頭五種口味，每一款都香氣四溢、口感細膩。

圖／ReadyGo

小編最愛的是原味布丁蛋糕，蛋香濃郁、甜而不膩，每一口都滑順入喉；抹茶口味則帶淡淡茶香與蛋香交織，巧克力口味稍微乾一點，但香氣依舊迷人。店員包裝用紙繩綁好後，提著十分方便，也很適合帶回家作伴手禮。除了蛋糕，店裡還有焦糖與巧克力爆米花，增添更多趣味與選擇。

小美布丁蛋糕專賣店

地址：彰化縣秀水鄉金興村番花路232號

電話：04－7690617

營業時間：09：00－19：00（周一休息）

咕嚕雞零食批發倉庫

接下來來到「咕嚕雞零食批發倉庫」挖寶！這裡集合了各大知名品牌零食、餅乾、泡麵、飲料與生活用品，甚至還有韓國燒酒、卡通人物生活用品，價格普遍比外面便宜，完全是回程補貨的好去處。

圖／ReadyGo

賣場內通道寬敞、推車方便，走道不擁擠，適合慢慢挑選，每個角落都充滿驚喜。義美保久乳、零食餅乾、飲料、家用品應有盡有，想找零食或日常用品都能一次買齊，平日來人少，逛起來舒適又輕鬆。喜歡彰化在地美食的你，也推薦看看彰化二林美食攻略！

咕嚕雞零食批發倉庫

地址：彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路455號

電話：04－7030555

營業時間：10：00－18：30（周五、六營業到19：30）

秀水現炸雞翅

最後一站來到「秀水現炸雞翅」，這間可說是雞翅控的天堂，每天都有大批排隊人潮，不少人都是專程來朝聖。雞翅剛炸好時外皮酥脆金黃，內裡肉汁超飽滿，一口咬下去就能感受到濃郁肉香，完全停不下來！除了雞翅，店內還有炸魷魚、地瓜條等人氣小吃，每一樣都是現炸現吃，香氣四溢，份量又實在，CP值非常高。

圖／ReadyGo

現場人雖多，但翻桌速度快，排隊也不會等太久。你可以選擇外帶，邊走邊吃非常方便，而且店內價格實惠，小份雞翅一支只要20元，5支100元，非常適合當作回程的美食補給站。雞翅的味道調味適中，不會過於油膩，香氣和肉汁完美平衡，真的讓人一吃就上癮。對小朋友來說，這裡也很適合當小點心，香脆又好咬，讓大人小孩都能吃得開心。

秀水現炸雞翅

地址：彰化縣秀水鄉彰水路二段627巷內

電話：0936－665315

營業時間：14：30－18：00（周一、二公休）

彰化二林美食｜在地人帶路吃 5 家彰化美食：爌肉飯、肉圓、赤牛麵一次收

【你可能也想看】

►高雄德民黃昏市場必吃清單！15元佛心肉圓、花椒香麻辣鴨血

►全台僅存台車鐵道！盤點烏來一日遊必排行程 瀑布旁喝咖啡

►大坑9號步道邊爬邊吃攻略！老麵香氣水煎包、喝10元魚丸湯做公益