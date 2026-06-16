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住墾丁凱撒帶毛孩送30公分凍乾　3人住五星飯店海景房7600起

▲▼墾丁凱撒「毛孩假期」住房專案。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒推出「毛孩假期」住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看準毛孩同遊已成為旅宿市場新趨勢，墾丁凱撒大飯店攜手乾杯集團旗下寵物食品品牌「毛孩乾杯」合作，即日起至12月31日推出「毛孩假期」住房專案，雙人成行一泊一食與一位毛孩入住，每晚8999元起。

▲▼墾丁凱撒「毛孩假期」住房專案。（圖／業者提供）

▲▼入住就送凍牛舌餅。

▲▼墾丁凱撒「毛孩假期」住房專案。（圖／業者提供）

墾丁凱撒近年持續深耕寵物友善旅宿服務，今年更榮獲屏東縣第三屆「金鑰獎」友善旅宿選拔「環境友善獎」及「寵物友善獎」雙項肯定。此次「毛孩假期」住房專案可選擇入住17坪花園客房或25坪豪華花園客房，任一房型均附設專屬戶外花園，讓毛孩能自在活動，房內更貼心備妥專屬床墊、尿布墊、拾便袋、寵物濕紙巾、水碗與飼料碗等用品，並附贈迎賓點心及翌日主廚現做的鮮食餐點。

▲▼墾丁凱撒「毛孩假期」住房專案。（圖／業者提供）

▲也有寵物放風區。

此次業者也攜手「毛孩乾杯」，活動期間凡入住「毛孩假期」住房專案，狗狗可獲得長達30公分、霸氣十足的「凍乾牛舌餅」，貓咪則提供口感柔軟、方便咀嚼的「牛舌薯條」，讓毛孩在旅途中也能享受職人級的美味體驗。

▲▼華泰瑞苑。（圖／業者提供）

▲華泰瑞苑已經加入萬豪旅享家，入住指定專案也可累積萬豪會員點數。（圖／業者提供，下同）

位於墾丁的華泰瑞苑則從即日起至9月30日推出「夏日之旅・三人同行住房專案」，入住海景客房每晚7600元起，稅金及服務費另計。專案內容包含三人入住海景客房、加床一張及三客早餐，再加贈每房500元餐飲抵用金。

為鼓勵減碳旅行及提升旅遊便利性，旅客可享周五至周一高鐵接駁車資每人每趟5折優惠；若連續入住第二晚，還可再享房價85折優惠。

▲▼華泰瑞苑。（圖／業者提供）

▲華泰瑞苑坐擁大尖山景致與大灣海景。

華泰瑞苑坐擁大尖山景致與大灣海景，四周環繞豐富森林生態與步道資源，是南台灣少見兼具自然環境與國際級服務的度假飯店。今年4月業者也加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家，是南台灣首間加入萬豪體系的度假飯店，亦是Design Hotels™台灣度假飯店成員，入住該專案也適用 Marriott Bonvoy萬豪旅享家房晚及點數累計。

關鍵字： 屏東旅遊 飯店旅館 星級飯店 墾丁住宿 墾丁飯店

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