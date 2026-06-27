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水蜜桃冰沙滿到蓋不住！桃園角板山商圈「5家必吃」特色美食

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來桃園復興角板山，真的不要只看風景！這次小編沿著角板山商圈一路吃下來，才發現這裡根本是跑山美食天堂，從爆量水蜜桃冰沙、馬告香腸、鹽酥菇，到原住民料理、手工豆花、古早味爆米香，每一站都很有在地特色。下次安排角板山一日遊，不妨把這篇桃園角板山美食清單一起收藏，邊看山景邊吃美食超滿足。

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馬告香腸小湯
第一站小編先衝「馬告香腸小湯」，這間真的很適合當角板山美食開場。他們家的馬告香腸也很推薦。香腸一口咬下有肉汁，馬告的特殊香氣會慢慢跑出來，帶點馬告辛香感，跟一般香腸很不一樣。喜歡嚐鮮的人也可以試試珠蔥香腸，搭配店家提供的蒜頭一起吃，味道更有層次。

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

除了馬告香腸，最讓我驚喜的是水蜜桃冰沙，整杯滿到蓋不起來，喝起來有濃濃水蜜桃香，不是只有冰塊和香精味，而是很真材實料的果香感。尤其夏天或爬完山來一杯，真的會瞬間回血。難怪很多人都說，每次來角板山都願意為了這一杯冰沙和一條香腸再跑上山。

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

馬告香腸（小湯）

地址：桃園市復興區澤仁里中正路84號
電話：0910－260314

鹽酥菇總店
吃完香腸後，隔壁不遠的「鹽酥菇總店」也很值得順手買一份。這間主打現炸菇類，聽到剛起鍋的酥脆聲，就知道一定穩了。綜合菇一份份量很有誠意，不會有觀光區小吃份量偏少的感覺。小編最喜歡的是杏鮑菇外酥內多汁，咬下去還保有菇類本身的鮮甜；香菇則是香氣更濃，裹粉不會太厚，吃起來酥脆但不油膩。邊走邊吃剛剛好，很適合當作角板山商圈散步小點。

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

鹽酥菇總店

地址：桃園市復興區澤仁里中正路80號
營業時間：周一、五 11：45－14：00、17：00－20：00｜周二、三、四 11：30－15：00、17：00－21：00｜周六 11：30－21：00（周日公休）

老店家小吃
如果想坐下來好好吃一餐，小編會推薦「角板山老店家小吃」。這間是角板山商圈裡很有在地味的老店，菜色選擇豐富，從山產熱炒、原住民料理到家常小吃都有，適合一群朋友或家人一起點一桌。

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

小編很喜歡他們家的竹筒飯，米飯帶著竹香，吃起來樸實卻很有山林感。炒山蘇也很值得點，鍋氣很足，口感爽脆，調味鹹香剛好，真的會不知不覺被秒殺。原住民料理少不了炒山豬肉，鹹香夠味、油脂香氣明顯，完全是白飯殺手。其他像馬告油雞、刺蔥蛋、炸溪蝦、高麗菜也都很有特色，很適合和家人朋友一起點不同菜色吃，安排成角板山午餐。

老店家小吃

地址：桃園市復興區澤仁里中正路7號
電話：03－3821988
營業時間：平日 11：00－15：30｜假日 11：00－18：30

角板山手工豆花店
吃完一桌山產熱炒後，真的很需要來碗清爽豆花收尾。「角板山手工豆花店」主打手工豆花，可以選黃豆或黑豆，也能搭配糖水或豆漿，整體是很樸實的古早味甜品。豆花口感綿密滑順，吃得到豆香，不是那種化學感很重的口味。黑糖水香氣溫潤，甜度不會太膩，搭配花生、紅豆、粉圓、芋圓等配料剛剛好，逛完角板山或吃完鹹食後來一碗，真的有種靠它續命的感覺。

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

角板山手工豆花店

地址：桃園市復興區澤仁里中正路9號
電話：0913－392921
營業時間：09：00－17：00

角板山傳統爆米香
最後回程前，可以順手買一包「角板山傳統爆米香」當伴手禮。現場如果剛好遇到老闆製作爆米香，真的會很有畫面感，白煙緩緩冒出來，接著一聲「蹦」響，瞬間把童年記憶都叫回來。爆米香吃起來酥香爽口，不會太甜膩，很適合當下午嘴饞零食，也很適合買回去分享給家人朋友。尤其到角板山賞梅、跑山或逛商圈時，帶一包古早味爆米香回家，整趟旅程會更有在地感。

▲▼角板山美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

角板山傳統爆米香

地址：桃園市復興區澤仁里中正路一帶

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