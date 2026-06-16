12公尺《航海王》千陽號只到7/12　登船看淡江大橋、賞燈光秀

▲淡水「2026淡江航海趣」開展至今已湧入數萬人，展期只到7月12日。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

《航海王》粉絲快衝！新北市淡水金色水岸「2026淡江航海趣」只展到7月12日。現場除了有12公尺高的千陽號、全台首度亮相的6.5公尺「二檔魯夫」，還能登上千陽號甲板遠眺新通車的淡江大橋，成為今夏北台灣最熱門的免費打卡景點之一。

▲高達12公尺的「千陽號」，以氣膜藝術結合鋼構技術打造，在天候允許下，每天下午1點至8點30分開放民眾登船。



新北市觀旅局指出，活動自5月開展以來，因《航海王》人氣角色加上淡江大橋新地標話題，短短不到一個月已吸引數萬名動漫迷與遊客朝聖。其中，最受矚目的主角莫過於高達12公尺的「千陽號」，以氣膜藝術結合鋼構技術打造，在天候允許下，每天下午1點至晚間8點30分開放民眾登船參觀，從甲板上可眺望淡水河口與淡江大橋景色，感受航海冒險氛圍。

▲千陽號自晚間6點至8點30分每半小時上演一次「啟航燈光秀」。



夜間展演同樣精彩，千陽號自晚間6點至8點30分每半小時上演一次「啟航燈光秀」，搭配光束與煙霧特效；首次在台亮相的6.5公尺高「巨型二檔魯夫」，則於晚間6點15分至8點15分間，每逢15分及45分進行燈光演出。現場還能看到5公尺高喬巴、電話蟲等人氣角色裝置，所有展品皆點燈至晚間10點。

▲首次在台亮相的「巨型二檔魯夫」有6.5公尺高。



此外，主辦單位同步推出AR電子集章尋寶活動。民眾依照尋寶地圖前往淡水、八里指定地點掃描QR Code，集滿6枚印章即可兌換限量《航海王》主題圓扇，共有5款設計，送完為止。

▲現場還能看到5公尺高喬巴、電話蟲等人氣角色裝置，所有展品皆點燈至晚間10點。



憑集章畫面還能享有淡水、八里商圈最低9折優惠，合作旅宿最低8折起；八里福朋喜來登酒店更加碼推出早餐優惠，持活動圓扇可享兩人同行一人免費。觀旅局建議民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸工具前往，以免遇到假日車潮。