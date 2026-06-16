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拉亞開賣「薄荷杜拜巧克力」系列　乳酪貝果、炸雞堡55元起

▲▼拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列，4款新品包括可頌、乳酪貝果、皇后奶油吐司及炸雞芝加哥堡，55元起，即日起至7月15日限時販售。

▲▼拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲薄荷杜拜巧克力風味乳酪貝果、薄荷杜拜巧克力風味可頌。

▲▼拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲薄荷杜拜巧克力風味XL炸雞芝加哥堡、薄荷杜拜巧克力風味皇后奶油吐司。

拉亞此次提高薄荷醬比例結合巧克力醬，再拌入卡達伊夫脆絲，打造雙醬與脆絲口感。4款新品包括「薄荷杜拜巧克力風味乳酪貝果」69元、「薄荷杜拜巧克力風味可頌」59元、「薄荷杜拜巧克力風味XL炸雞芝加哥堡」109元、「薄荷杜拜巧克力風味皇后奶油吐司」55元。

同時販售4款套餐，「薄荷杜拜炸雞堡餐」159元，含薄荷杜拜巧克力風味XL炸雞芝加哥堡、蘋果派、中杯紅茶；「薄荷杜拜貝果餐」109元，含薄荷杜拜巧克力風味乳酪貝果、三角薯餅、中杯紅茶；「薄荷杜拜皇后奶油吐司餐」105元，含薄荷杜拜巧克力風味皇后奶油吐司、麥克雞塊、中杯紅茶；「薄荷杜拜可頌餐」69元，含薄荷杜拜巧克力風味可頌、中杯紅茶。

▲▼摩斯漢堡夏季新品。（圖／業者提供）

▲蒲燒鰻珍珠堡。（圖／業者提供，下同）

▲▼摩斯漢堡夏季新品。（圖／業者提供）

▲柑橘雞腿堡。

摩斯漢堡近日也推出夏季新品，「蒲燒鰻珍珠堡」選用台灣鰻魚以醇厚醬汁溫火烘烤，搭配海苔、蛋絲層疊於米飯上，每份180元，限店販售；「柑橘雞腿堡」以酥炸去骨雞腿肉佐高麗菜絲，淋上台灣椪柑沙拉醬及日式柚子胡椒醬，每份110元，18日上市。

點心部分有「酥炸杏鮑菇」50元、「玉米白醬可樂餅」40元。

▲▼摩斯漢堡夏季新品。（圖／業者提供）

▲酥炸杏鮑菇。

▲▼摩斯漢堡夏季新品。（圖／業者提供）

▲玉米白醬可樂餅。

關鍵字： 美食情報 美食雲 拉亞漢堡 摩斯漢堡

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