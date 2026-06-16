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暑假住飯店送6千元泳裝、房型免費升等　還能玩夏日祭典

▲台北士林萬麗酒店。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

▲台北士林萬麗酒店無邊際泳池。（圖／台北士林萬麗酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假旅遊旺季將至，各大飯店紛紛祭出特色住房專案搶客。有飯店入住直接送價值逾6,000元2套泳裝，也有飯店主打全房型免費升等，甚至把日本夏日祭典搬進台北，讓旅客不用出國也能感受濃濃異國氛圍。

▲台北士林萬麗酒店。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

▲▼雙人入住台北士林萬麗酒店每晚6,020元起，再送兩套「人間芭比系列泳裝」。

▲台北士林萬麗酒店。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

台北士林萬麗酒店
 台北士林萬麗酒店首度攜手時尚品牌AIR SPACE推出「艷麗盛夏」住房專案，即日起至9月30日，雙人入住每晚6,020元起，即贈兩套人氣「人間芭比系列泳裝」（單一尺寸、款式隨機），業者稱總價值約6,000元，另附品牌防水袋。旅客可在飯店無邊際泳池拍攝夏日美照，周五、六入住還能預約池畔瑜伽課程，鎖定閨蜜與女性客群。

▲歡慶開幕五週年，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出「繽紛・多彩 Colorful & Rich」住房專案。（圖／JR東日本大飯店提供）

▲JR東日本大飯店台北即日起推出「繽紛・多彩」住房專案。（圖／JR東日本大飯店提供，下同）

JR東日本大飯店台北
 迎接開幕5周年的JR東日本大飯店台北，即日起至9月30日推出「繽紛・多彩」住房專案，全館房型免費升等，最高可升等至逾22坪的大都會套房；入住行政樓層以上房型，還可享行政酒廊服務，包括輕食、冰淇淋、台日啤酒及Happy Hour清酒無限暢飲。業者指出，飯店住一晚不含早餐每晚4,823元起、含早餐每晚6,279元起。

▲歡慶開幕五週年，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出「繽紛・多彩 Colorful & Rich」住房專案。（圖／JR東日本大飯店提供）

▲JR東日本大飯店台北住一晚不含早餐4,823元起。

除了住房優惠，JR東日本大飯店台北將於7月10日舉辦「夏祭物語」嘉年華，把日本東北祭典搬進飯店，現場規劃撈金魚、套圈圈、釣水球等經典遊戲，以及浴衣體驗、日本美食市集等活動。票價1,200元，7月8日前購票享早鳥價960元，還有機會抽中日本飯店住宿券等好禮。

▲賦樂旅居頂樓設施,精采客房,驢子餐廳早餐。（圖／華泰⼤飯店集團提供）

▲▼賦樂旅居頂樓設施；精采客房。（圖／華泰⼤飯店集團提供）

▲賦樂旅居頂樓設施,精采客房,驢子餐廳早餐。（圖／華泰⼤飯店集團提供）

賦樂旅居
座落於台北東區的賦樂旅居，即日起至8月31日推出「夏日漫遊．晨食禮遇」專案，入住精采客房每晚6,720元起，除了含驢子餐廳早餐外，連住兩晚再加贈3,000點萬豪旅享家點數。若想安排南台灣度假，華泰瑞苑則推出三人同行專案，入住墾丁海景客房每晚7,600元起，含早餐、加床與500元餐飲抵用金，並提供高鐵接駁車資半價優惠。

關鍵字： 台北市旅遊 暑假住房 飯店優惠 星級飯店

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