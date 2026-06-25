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想吃什麼自己釣！宜蘭秘境活魚餐廳　深藏雙連埤山谷環境輕幽

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲隱身雙連埤山谷的活魚料理餐廳。（圖／部落客《小兔小安*旅遊札記》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

位於宜蘭雙連埤山谷內的「苦花大王」，就在通往「福山植物園」的半山腰上，是一家以鱘龍魚與苦花魚聞名的秘境餐廳。主打現釣現吃，一抵達餐廳便能看到清澈的養殖池；距離宜蘭火車站約30分鐘車程，遠離塵囂的地理位置，成為老饕們私藏的踏青、覓食好去處。

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▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲交通相對不便，比較適合自駕前往。

雪山活泉現釣活魚
引入雪山山脈的清冽活泉來養殖苦花魚、鱒魚以及鱸魚，還提供免費釣竿讓旅客親自體驗釣魚樂趣。皆採現場秤重計價，也能直接外帶，或支付代客料理加工費，交由店家現場烹調。部落客《小兔小安*旅遊札記》表示，池內最好釣的非鱘龍魚莫屬，可以說是隨釣隨中；而苦花魚則極具挑戰性，若釣不到也可以直接向店家點餐。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲▼有著雪山山脈優質水源的養殖池。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

多種料理方式
苦花魚和鱘龍魚是來這必點的兩大招牌菜，可依據喜好選擇清蒸、酥炸、燒烤或糖醋等多樣化烹調手法，另外也有提供在地新鮮山菜以及熱騰騰的雞湯。現點現烤的「烤苦花魚」外皮焦香、肉質滑嫩，不過由於苦花魚本身細刺較多，建議不想挑刺的人可以選擇其他魚種。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲炸鱘龍魚外皮金黃酥脆，魚肉鮮嫩多汁。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲龍鬚菜纖維細，沒有苦味。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲肉絲炒麵帶鍋氣，含黑木耳、肉片等配料。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲酥炸溪蝦外皮炸得酥脆，帶淡淡甜味。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲熱騰騰的明日葉雞湯。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲烤苦花魚味道很香，但魚刺較多。

可提前電話預約
除了優質的食材品質，重點是採現場秤重、價格透明實在，加上餐廳不強迫推銷的自在氛圍，以及店員親切的服務風格，都是苦花大王備受好評的主因。由於活魚現釣現做需要時間，為了避免久候，建議計畫前往用餐的民眾，可以提前打電話預約更方便。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲菜單價格。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲消費方式標註在店內，有「今日限定」料理。

▲▼苦花大王。（圖／小兔小安*旅遊札記授權提供）

▲釣到的魚現場秤重計價。

苦花大王

地址：宜蘭縣員山鄉湖西村雙埤路17號
電話：03－9228922
營業時間：平日11：00－14：00｜周六、日11：00－15：00（周四公休）

*部落客《小兔小安*旅遊札記》現有經營：粉絲團部落格

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