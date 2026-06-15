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國泰航空夜貓優惠「機票78折起」　Klook祭百元飯店、樂園1折

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假出國旅遊需求，航空公司與旅遊業者均推出優惠。國泰航空宣布推出限時兩周的「星光限訂晚8優惠」，每日晚上8點至隔日上午8點於官網訂票，享指定航點78折起優惠。旅遊電商Klook則從即日起推出「夏季大盛典」優惠，包括全球飯店百元價、樂園1折起優惠。

國泰航空表示，即日起至6月28日為止，於晚上8點至隔日早上8點於官網預訂香港和東京、大阪、名古屋等航點機票，並輸入優惠編號「CX8PMTW」，即可享星光優惠，香港指定航班經濟艙78折起，日本經濟艙85折起、商務艙93折起。

▲▼星野集團OMO5沖繩那霸。（圖／Klook提供）

▲星野集團OMO5沖繩那霸。（圖／Klook提供）

而旅遊電商Klook則從即日起至7月5日推出「夏季大盛典」優惠，天天祭出限量「0.1折神券」，最高可折抵5000元，旅客有機會用百元有找價格入手全球人氣飯店，如星野集團OMO5沖繩那霸、環球影城東方飯店、香港迪士尼樂園迪士尼探索家度假酒店、煙波大飯店台南等。

活動期間Klook App限定推出每日主題優惠券，每周一祭出全球樂園1折優惠，可適用於6月12日起展開「Pixar夏日狂歡趴」的香港迪士尼樂園、擁有全新楓之谷主題區的首爾樂天世界、以及東京哈利波特製片廠之旅等熱賣景點。

每周三則推出全球交通3折優惠，可用於Skyliner京成電鐵車票、AREX首爾機場快線、瑞士旅行通行證等明星商品；每周五台灣餐券5折優惠，包含饗食天堂、典華豐FOOD海陸百匯等熱銷餐廳。每周日再推全球租車最高折700元優惠券，讓旅客從交通、景點到美食都能一次省足。

關鍵字： 國泰航空 Klook 日本旅遊 亞洲旅遊 香港旅遊

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