「玉里橋頭臭豆腐」宜蘭、花蓮3店公告漲價　6/19起每份貴10元

▲玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

記者黃士原／台北報導

花蓮名店「玉里橋頭臭豆腐」本店日前在臉書粉專公告，6月19日起調整價格，大份從100元調漲至110元，小份從60元調漲至70元，花蓮店與礁溪店同步跟進。至於台北店與大觀店，因先前已先行漲過價，此波則維持原價。

玉里橋頭臭豆腐是花蓮排隊名店，選用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，並以天然酵母恆溫發酵，最後使用3種不同溫度油鍋整塊依序炸一遍，直到外皮酥脆。最推薦吃法是加入手工台式泡菜、蘿蔔絲、九層塔，再淋上蒜汁醬油，吃起來更加入味。

▲玉里橋頭臭豆腐台北店開幕時，售價就是大份110元、小份70元。（圖／記者黃士原攝）

近期因為原物料、食材及人事成本持續上升，玉里橋頭臭豆腐本店、花蓮店與礁溪店，日前同步公告6月19日漲價，大份（5片）售價從100元調漲至110元，小份（3片）從60元漲到70元。台北店一開幕就是比本店貴10元，而大觀店則早在今年初就漲價10元，此波則維持原價。

玉里橋頭臭豆腐近年來陸續開設分店，目前已有花蓮店、礁溪店、台北店，以及位於桃園的大觀店，至於2024年開幕的基隆店，則已經在上個月結束營業。不過，今年4月有網友發現，新店碧潭橋旁的某棟建築物已掛上「玉里橋頭臭豆腐」招牌，讓當地人十分期待。

▲資先生烏龍麵「牛肉牛蒡天婦羅烏龍麵」。（圖／取自資先生烏龍麵臉書）

另外，資先生烏龍麵發源自福岡北九州市，許多分店都是24小時營業，近年已成為當地的平價國民美食，招牌是「牛蒡天婦羅烏龍麵」，使用鯖魚、昆布與香菇等食材熬製的湯頭，搭配長棍型牛蒡天婦羅。該品牌海外首店即將登台，預計6月18日開幕，地點位於大葉高島屋。

▲資先生烏龍麵「牛肉烏龍麵」+飲料·小菜三品。（圖／取自資先生烏龍麵臉書）

資先生烏龍麵日前已在臉書粉專公布台灣菜單，品項超過百種，光是烏龍麵就有冷／熱烏龍麵、細麵／冷細麵、鍋燒烏龍麵、炒烏龍麵，超過60種口味可選擇，單價最便宜是100元，最高270元。

除了烏龍麵之外，資先生還提供丼飯、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等人氣商品，如果選擇困難的人，可以直接點購「幸福套餐」，招牌料理全部吃得到，可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加一顆牡丹餅。