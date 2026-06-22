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北半球極光大爆發　現在正是預約好時機

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

人生至少要看一次極光，今年秋冬就是最值得出發的時刻！受到太陽活動週期進入高峰影響，近兩年北半球迎來最活躍的極光季，極光出現機率與強度明顯提升，甚至多次出現最高等級的強烈磁暴，讓世界各地掀起追光熱潮。想親眼見證極光在夜空舞動，不妨從北半球四大人氣追光目的地開始規劃。

▲▼北半球,極光,冰島,加拿大,黃刀鎮,阿拉斯加,鳳凰旅遊。（圖／業者提供）

▲北歐入住夢幻極光玻璃屋，躺在暖被窩裡等待極光乍現。（圖／鳳凰旅遊）

芬蘭、挪威、瑞典與拉普蘭地區，向來是全球最經典的極光觀賞地。入住透明玻璃屋，不必冒著低溫等待，在溫暖房間裡就能抬頭欣賞極光穿越星空的浪漫景象。白天還能體驗哈士奇雪橇、馴鹿農場、雪地摩托車與聖誕老人村，感受最純粹的北國冬日風情。

▲▼北半球,極光,冰島,加拿大,黃刀鎮,阿拉斯加,鳳凰旅遊。（圖／業者提供）

▲冰島極光、藍冰洞、冰島馬一次滿足。（圖／鳳凰旅遊）

被譽為「冰與火之國」的冰島，不只有極光，還有冬季限定奇景「藍冰洞」探險，一探如藍水晶般剔透的冰河奇幻景象，這裡還有全球唯一、萌度爆表的「冰島馬」的騎行體驗、以及夢幻的藍湖泡露天溫泉…..火山、冰河與極光交織出全球獨一無二的旅遊體驗。

▲▼北半球,極光,冰島,加拿大,黃刀鎮,阿拉斯加,鳳凰旅遊。（圖／業者提供）

▲加拿大黃刀鎮，是全球極光出現頻率最高的追光聖地。（圖／鳳凰旅遊）

位於加拿大西北地區的黃刀鎮，因地處極光帶中心，也是世界級追光聖地。連住三晚停留，大幅提升看到極光的機率；搭配包車追光服務，依照即時天候靈活移動，完全不用煩惱交通與路線規劃，把時間留給天空最精彩的演出。

▲▼北半球,極光,冰島,加拿大,黃刀鎮,阿拉斯加,鳳凰旅遊。（圖／業者提供）

▲阿拉斯加追極光並體驗冰川健行，兩大極地冒險一次滿足。（圖／鳳凰旅遊）

如果想把自然奇景一次收藏，阿拉斯加絕對值得列入旅遊清單。白天踏上壯闊冰川健行，近距離感受冰河地貌的震撼；夜晚守候極光降臨，在銀白雪地映照下，欣賞綠色光幕橫越天際。冰川與極光雙重感動。此外，阿拉斯加的珍娜溫泉，周邊完全沒有城市光害，可體驗躺在溫泉裡一面泡湯、一面等待極光在頭頂飛舞，十分特別。

傳說，看見北極光會幸福一輩子！難得一遇的太陽活動高峰來臨，追光成功率隨之大幅提升；下一次類似規模的極光盛況，不知又要再等多少年，現在正是時候把夢想中的極光之旅，排進今年秋冬的行事曆。

●北半球極光行程推薦：
https://reurl.cc/K2Wx5e
•北歐極光入住夢幻極光玻璃屋 
•冰島極光＋藍冰洞/冰島馬 
•加拿大黃刀鎮極光（黃刀三晚＋包車） 
•阿拉斯加看極光＋冰川健行

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 北半球 極光 冰島 加拿大 黃刀鎮 阿拉斯加 鳳凰旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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