三商餐飲6大品牌齊推優惠　牛肉麵套餐、開運豬排定食特價199元

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

三商餐飲今年首度攜手2026 CPBL中華職棒明星賽推出聯名活動，7月20日前至三商i美食卡APP即可免費領取6大品牌優惠券，最低199元即可享用人氣套餐，消費滿額再送限量歐告聯名L夾。

▲三商i美食卡APP「好康優惠」專區可免費領取2026 CPBL明星賽聯名優惠券。（圖／三商餐飲提供）

6月15日至7月20日期間，至三商i美食卡APP「好康優惠」專區即可免費領取2026 CPBL明星賽聯名優惠券，不需扣點、不限領取張數，優惠內容如下：

●三商巧福「叻沙牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」原價275元，特價199元。

●福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」原價275元，特價199元。

●三商鮮五丼「海味雙拼牛丼＋蒜味時蔬＋杯裝飲料」原價250元，特價199元。

●品川蘭「蘭．雪花牛肉麵」原價260元，特價199元。

●拿坡里「MINI披薩2個＋酥炸棒腿6入＋飲料1250ml」原價389元，特價199元。

●三商炸雞「6塊義式炸雞＋原味薯霸」原價459元，特價199元。

此外，活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，即可獲得2026 CPBL明星賽聯名歐告L夾1個，每筆交易限贈1個，各門市數量有限，送完為止。

▲「莆田」金絲麥片蝦。（圖／王品提供）

另外，新加坡米其林一星品牌「莆田」歡慶畢業季，即日起到7月31日，持學生證或教師證至門市內用消費多人套餐，即可享酸柑汁無限暢飲。另外，歡慶莆田登台滿10年，只要內用消費滿1200元，同桌身分證號碼湊齊「8257」4碼，就送莆田荔枝肉或金絲麥片蝦功夫菜。

▲享鴨「蠔油醬爆牛肉」。（圖／王品提供）

「享鴨」7月19日前則推出加菜好禮，於活動期間到全台門市，內用消費多人套餐，憑LineOA優惠券或瘋美食來換禮物票券，可享好菜3選1，可任選蒜酥鴨下巴、蠔油醬爆牛肉或翡翠魚卵炊蛋1道好菜。