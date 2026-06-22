走進法老之國與新世紀奇蹟　大埃及博物館震撼登場

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲探訪吉薩與達舒金字塔，一窺古埃及建築文化的神祕面紗。（圖／鳳凰旅遊）

每年9月至12月，是埃及最舒適的旅遊季節。告別夏日高溫，氣候涼爽宜人，很適合深入探索金字塔與古文明遺址。此時的天氣晴朗少雨，柔和光線灑落千年古蹟，怎麼拍都驚豔；搭乘尼羅河遊輪巡航，更是秋冬絕佳的體驗。

▲阿布辛貝神殿憑藉古老歷史與搬遷奇蹟，成為埃及必訪聖地。（圖／鳳凰旅遊）

說到埃及最震撼的人文奇觀，阿布辛貝神殿絕對榜上有名。這座擁有數千年歷史的世界級遺跡，與金字塔、獅身人面像齊名，由傳奇法老拉美西斯二世耗費多年打造而成。1960年代因亞斯文高壩興建計畫，聯合國教科文組織號召數十國專家共同搶救神殿，將整座建築切割成上千塊巨石，搬遷至現址重新組裝。古代建築智慧與現代工程技術跨越時空攜手合作，成就世界建築史上的傳奇篇章。夜晚再欣賞阿布辛貝聲光秀，更能感受法老時代的榮耀與氣勢。

▲大埃及博物館拉美西斯二世雕像，盡顯王者風範。（圖／鳳凰旅遊）

探索古埃及文明，博物館是不可錯過的一站。近年全新開幕的大埃及博物館，以宏偉的拉美西斯二世雕像迎接旅人，12座展廳收藏橫跨70萬年的珍貴文物，完整呈現埃及文明的發展軌跡，大埃及博物館位於吉薩金字塔群旁，從館內的落地窗就能望見經典的金字塔，此時人氣最高的圖坦卡門展館，也正展出珍藏的黃金面具與眾多的寶藏。

▲人氣最高的圖坦卡門展館，黃金面具為必看項目之一。（圖／鳳凰旅遊）

雖然相關圖坦卡門黃金面具已搬移至大埃及博物館展示，2026前往埃及古物博物館（又稱開羅博物館）還是能見到納爾邁調色板、哈夫拉雕像、坐姿書吏，以及埃及早期的發掘收藏。兩座博物館同樣都能帶領旅人一步步拼湊古文明最輝煌的樣貌。旅途中還可前往哈利利市集，感受最道地的開羅風情，網紅大謙就是來這兒買蛋蛋燈、拍攝YT影片。

▲開羅博物館仍值得安排前往。（圖／鳳凰旅遊）

尼羅河是孕育埃及文明的生命之河，登上尼羅河遊輪，從亞斯文展開4天3夜巡航，沿途造訪科昂波雙神殿、太陽城伊迪芙、恩斯納水閘門，以及路克索帝王谷與神殿群。當遊輪緩緩航行於河面之上，兩岸風光映入眼簾，彷彿進入歷史課本中的古埃及世界。

▲搭乘五星遊輪行經尼羅河谷，探訪科昂波與伊迪芙，追尋新王國風華。（圖／鳳凰旅遊）

除了古文明，埃及也有令人驚豔的度假天堂。位於紅海沿岸的胡爾加達，以湛藍海水、潔白沙灘與悠閒氛圍聞名，是歐洲旅客鍾愛的觀光勝地。入住紅海度假飯店連泊2晚，享受飲料無限暢飲的愜意時光。白天可漫步海灘放空身心，讓陽光與海風洗滌旅途疲憊；夜晚則在星空下盡享悠閒，為充滿文化探索的埃及之旅，添上一抹輕鬆浪漫的海島風情。

▲紅海度假勝地-胡爾加達，以繽紛魚類及珊瑚礁聞名，媲美馬爾地夫。（圖／鳳凰旅遊）

埃及的魅力，更在於豐富多元的交通體驗。乘坐由努比亞人掌舵的阿拉伯式風帆船，悠遊尼羅河最迷人的綠洲景色；深入沙漠展開貝都因村之旅，親身體驗騎乘駱駝的異國風情；搭乘四輪傳動車奔馳金黃沙丘，感受速度與荒漠交織的刺激快感；再加上尼羅河遊輪巡航，從河流、沙漠到海洋，一次體驗埃及最具代表性的旅遊精華。

▲搭乘阿拉伯風帆船，穿梭點點帆影與河畔綠意，欣賞尼羅河最美綠洲。（圖／鳳凰旅遊）

●推薦行程：

超進化版》埃及紅海法老傳奇雙飛12天

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行程含小費，再享限定團前10名每人減1萬

•二段國內班機：開羅／亞斯文，胡爾加達／開羅

•雙博物館（埃及考古博物館＋大埃及博物館）；阿布辛貝雙神殿＋聲光秀

•米娜宮網紅餐廳（用餐享受金字塔景觀）

•紅海渡假勝地—胡爾加達住2晚＋紅海飯店飲料無限暢飲 •開羅傳統市集（哈利利市集）

•多樣交通工具體驗：阿拉伯式風帆船、沙漠貝都因村之旅（騎駱駝）、四輪傳動車奔馳於沙漠、尼羅河遊輪

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