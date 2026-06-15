原燒重回高雄　鳳山店預計7月中開幕

▲原燒重回高雄。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉品牌「原燒」重回高雄，這次回歸落腳鳳山，而且是附自助吧吃到飽店型，預計7月中旬開幕。

「原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供套餐，另有各式單點菜色，在全台各地擁有多家分店，高雄中山店去年10月底因租約到期結束營業，品牌暫時徹出高雄。

▲原燒自助吧40多種品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

原燒此次回歸高雄選擇落腳鳳山，且是自助吧吃到飽店型，預計7月中旬開幕。原燒的自助吧店型，有超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司、黑糖珍珠蛋塔是餐廳推薦必吃。

▲豊漁餐飲集團正式推出全新鍋物品牌「Shabu家」。（圖／豊漁餐飲提供）

另外，看準消費者對個人鍋物與特色餐飲體驗的需求持續升溫，豊漁餐飲集團正式推出全新鍋物品牌「Shabu家」，以「手切和牛・熱鍋現炒」為特色，打破傳統涮涮鍋僅以清湯燙煮的模式，承襲台灣經典石頭火鍋的「爆香」文化，經過抓醃的日本A5和牛在熱鍋中快速拌炒，封存肉汁並釋放迷人脂香，再注入精緻日式高湯。

▲經過抓醃的日本A5和牛在熱鍋中快速拌炒。（圖／豊漁餐飲提供）

Shabu家套餐均一價格368元，包含熱炒肉品、菜盤，並提供白飯、飲料及高湯無限供應，讓消費者以更輕鬆的價格享受職人風格鍋物。如果不吃牛的消費者，也有台灣豬五花可選。如果覺得吃不夠，還能加點肉品、時令海鮮與各式火鍋料。鍋底則有柴魚昆布鍋與柚子胡椒鍋可選擇。