仁愛市場30年老店！現炸天婦羅Q彈厚實　吃得到魚漿鮮甜味

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

說到仁愛市場美食，除了大家熟悉的海鮮、小吃之外，個人每次來基隆，很常把車停在仁愛市場地下停車場，搭電梯上來後，第一件事就是看看「兩全天婦羅」有沒有剛炸好的天婦羅。這家開業超過30年的老店位於愛二路轉角，每次經過總能看到炸鍋前忙個不停，空氣中瀰漫著陣陣香氣，也難怪生意一直很好，不少人都是一袋接著一袋買。

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位置｜環境

店家位在仁愛市場旁邊，距離仁愛市場地下停車場出口很近，不少人逛完市場或準備離開前，都會順手買幾片現炸天婦羅回家。店面雖然不大，但炸台幾乎沒有停過，現場擺放著各種不同口味的天婦羅和吉古拉，吸引不少人駐足挑選，算是許多人心中的基隆在地小吃。

菜單

這裡販售的品項比想像中豐富，除了招牌天婦羅之外，還有炸牛蒡、條狀天婦羅、吉古拉等品項。想吃多少就買多少，價格也不會太貴，很適合買來當下午點心，或是帶回家加菜，有時候現炸出來熱騰騰的忍不住直接開吃，這次還發現紅糟鰻也很熱門！

品項

招牌天婦羅

每次來最常買的還是基本款天婦羅，一片片厚度十足，吃起來比一般印象中的甜不辣更加扎實。雖然平常個人不算特別愛吃魚漿製品，不過兩全天婦羅的味道倒是蠻喜歡的，沒有過重的加工味，反而能吃到魚漿本身自然的鮮甜。如果剛好遇到剛起鍋的天婦羅，建議可以先吃上一塊，外層帶著淡淡酥香，裡面則保有彈性，熱熱吃真的特別過癮。

炸牛蒡

除了招牌天婦羅之外，炸牛蒡也是個人很常順手帶的品項。在魚漿裡加入牛蒡絲，多了一股淡淡的牛蒡香氣和爽脆口感，咬起來層次更豐富一些，不會只有單純魚漿的味道，越吃越香，也是許多老客人喜歡的口味。

吉古拉

來到基隆，當然少不了基隆名物吉古拉，其實就是竹輪，不過在基隆大家更習慣稱它為吉古拉。帶著Q彈口感與淡淡魚香，不少人會直接當零嘴，也有人買回家煮關東煮或火鍋，講到煮火鍋，這裡也有賣不少火鍋料，可以一次買齊全！

心得感受

「兩全天婦羅」算是個人每次來仁愛市場附近，很容易順手買上一袋的基隆小吃，沒有浮誇的外表，就是簡單的魚漿香氣和現炸的魅力，讓人經過時總會忍不住停下腳步！如果正在尋找基隆美食、仁愛市場美食，或是想試試基隆在地人熟悉的小吃，不妨把兩全天婦羅列入口袋名單，下次來仁愛市場逛街時順便買上幾片，剛炸好的滋味真的特別香噴噴啦！

兩全天婦羅

地址：基隆市仁愛區博愛里花台4號（仁愛市場轉角樓梯旁）

電話：02－24244931

營業時間：09：00－18：00（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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