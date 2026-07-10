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烏茲別克古城飯店復刻宮殿！全館僅57間客房　鄰近百年神學院

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲布哈拉老城美居酒店是一家四星級飯店。（圖／《兔兒毛毛姊妹花》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

Mercure（美居）是法國雅高集團（Accor）旗下的中高階品牌，核心定位在於融合在地文化與國際標準。而位於烏茲別克歷史文化區中心的「布哈拉老城美居酒店（Mercure Bukhara Old Town）」正是其代表作之一，位於老城區邊緣的地理位置，走路就能抵達百年「阿卜杜勒阿齊茲汗神學院」及「利亞比豪茲庭園」等景點，相當方便。

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New Old 建築設計
建築設計融入大量布哈拉磚、木材、手工陶瓷等傳統建材，呈現道地的「院落式」空間。外觀復刻了古城的歷史土磚色調，內部則有高挑的拱門、細緻的木雕柱列、磚砌柱群，以及藍色幾何馬賽克磁磚，展現如同中亞宮殿般的裝潢。這種外觀懷舊，內部卻現代先進的設計，解決了一般的古城民宿過於老舊的問題，營造安心舒適的旅宿環境。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲Mercure強調每一間飯店都要展現當地的獨特風格。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼中庭是整體設計的核心，呈現絲路時代的城市風格。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼內部空間有超美高挑拱門。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲環境充滿在地特色。

華麗室內泳池與多元設施
全館規模不大，僅規劃57間客房。房型以標準雙人房與雙床房為主，也有提供少量升等房型，客房設計將溫潤木質調與伊斯蘭窗櫺雕花結合，床頭背景的木質拼貼與牆上掛著的古城彩繪，呈現十足的藝術感。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲房間內提供許多插座，還有寬敞的工作桌。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲貼心提供「枕頭選單」，可以依照自己的睡眠習慣，向櫃檯預約鵝絨枕、護頸枕或強效支撐枕。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲浴室淋浴間採「半乾濕分離」，玻璃只擋住一半。

公共設施位於地下一樓
由大理石砌成的室內泳池區採用伊斯蘭尖拱造型，搭配三溫暖設施、熱水按摩池以及土耳其澡堂。另外館內也規劃有健身中心、商務中心、酒吧等等公共空間，滿足旅客全方位需求。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲室內泳池區的視覺效果非常震撼。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲健身空間配備Technogym跑步機、飛輪與多功能重訓器材。

提供在地特色早餐
飯店的早餐展現滿滿誠意，除了經典的歐式烘焙與西式冷盤外，更運用傳統花紋器皿，盛裝多款中亞特色美食，包含各式堅果、在地甜點、傳統烤包子及正宗黃糖（Navat）。提醒大家，由於飯店內部動線較獨特，部分客房位於「半樓層」，電梯無法直達，需要再走一小段階梯，若行李較多可以請服務人員協助搬運。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼早餐用餐空間。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼提供各種中亞特色食物。

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼布哈拉老城美居酒店 Mercure Bukhara Old Town。（圖／兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲傳統烏茲別克黃糖（Navat）。

Mercure Bukhara Old Town

地址：Samarkand Str. 206, 200118, Buxoro, Buxoro Viloyati, 烏茲別克

＊部落客兔兒毛毛姊妹花現有經營：部落格FB

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