全台免費戲水景點懶人包！暢玩水陸樂園　還有沙坑、溜滑梯

▲全台多個縣市在暑假都提供免費玩水區。（圖／新北市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

炎炎夏日到來，想要讓小朋友盡情放電又能玩水，就別錯過全台各地的大型公園免費戲水設施。《ETtoday新聞雲》整理全台免費玩水景點，有水陸雙樂園、沙坑，更有大型溜滑梯與滑水道，讓小朋友玩到不想回家。

▲新北市有多個免費戲水公園。（圖／新北市政府提供）

新北市

隨著夏季高溫來臨，新北市政府水利局以及高灘地工程管理處已完成戲水設施整備，包括三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶形水道區、汐止星際遊戲場水星戲水區、新莊塭仔底濕地公園戲水池，以及備受親子期待的「重陽花漾水樂園」，從即日起開放。

重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每周例假日及國定假日開放， 7、8月暑假期間除周二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。

新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每周例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢周一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

▲▼南寮旅客服務中心。（圖／新竹市政府提供）

新竹市

新竹南寮旅客服務中心親子沙灘戲水池從即日起至9月30日開放，提供市民及遊客安全舒適的夏季親水空間。開放時間為每天早上10點至下午5點；每周一及周五為清潔維護日，將暫停開放，以維護場域環境整潔與遊客安全。現場除設有戲水池及沙坑空間外，旅服中心室內亦提供觀景平台、大型溜滑梯及舒適休憩空間，適合親子同遊、戲水玩沙與夏日休憩。

▲雲林虎尾632高地公園親水園區。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣

今年初新開放的「斗六人文親水公園」以「兒童戲水區」為核心主軸，規劃設置23組安全且具互動性的免費親水遊憩設施，並搭配完善的休憩空間與景觀綠化設計，提供親子共遊的優質環境。

而「虎尾632高地公園」是雲林縣內首座大型親水公園，從即日起至8月30日期間於每周六、日早上5點至下午5點免費開放民眾入場玩水，並預計7、8月暑假期間加開周五時段。

▲河樂廣場。（圖／記者張雅雲攝）

台南市

河樂廣場即日起在廣場中心的戲水區開放玩水，水深僅30公分，每天上午9點至晚上10點都能玩水，在岸上也提供沖洗設施。同時，河樂廣場活動不斷，不定時有市集，並有全新開幕的策展型書店「覓。漫。台南。 (SEEK BOOK)」，玩水之餘也能感受全新閱讀體驗。

▲高雄星光水岸公園將於5月30日正式啟用。（圖／高雄市政府提供，下同）

高雄市

由高雄市政府打造的「星光水岸公園戲水區」即日起正式啟用，為亞灣區再添一處具規模的親水新亮點。園區採水陸雙主題設計，總面積約2.9公頃，其中戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，成為港灣沿線最受矚目的親水據點。

▲高雄星光水岸公園為水陸雙園。

升級改造除保留原有深受親子喜愛的戲水設施，包括造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉外，更進一步擴大戲水空間，新增滑水道、水上鞦韆等互動設施。園區也利用既有喬木形塑「漂浮小島」意象，增設遮陽步行廊道，此外亦增設更衣間、廁所及戶外沖洗區等服務設施，全面提升使用便利性。

星光水岸公園即日起對外開放，民眾可搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可輕鬆抵達。本場域採季節性與分時段開放，開放日為每周五至周日(上午10:00-12:00、下午14:00-19:00)，每周一至周四為休園日，進行全區設施保養、場域清潔維護，不對外開放。