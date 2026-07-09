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吉隆坡近郊一日遊攻略！近看老鷹餵食秀　還可賞螢追藍眼淚

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

如果你要安排吉隆坡近郊一日遊，我非常推薦把「雙溪由漁村（Sungai Yu Fishing Village）」這個擁有超過百年發展歷史的地方排進行程裡。這裡不只有道地海鮮，還能搭船開進紅樹林生態區，看到大蜥蜴、猴子等自然生態，以及體驗餵老鷹、賞螢火蟲和追藍眼淚三大自然奇景，堪稱瓜拉雪蘭莪最熱門的生態之旅。

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雙溪由漁村生態之旅建議時間
15：30 抵達漁村→17：00 餵老鷹→19：00 晚餐→20：00 螢火蟲巡航→21：00 藍眼淚體驗→22：00 行程結束返程

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

NYC Tour Sky Mirror Kuala Selangor
雪蘭莪距離吉隆坡大約兩小時的車程，我們是參加半自助拼團旅遊，因此實際預約流程我沒有親自操作。配合的店家是「NYC Tour Sky Mirror Kuala Selangor」提供給大家參考。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

我們下午先搭船去餵老鷹，這裡有很完整的紅樹林生態區，位於淡水與海水交會的河口區域，加上大片紅樹林，形成很多動植物可以生存的環境，所以搭船時其實一路上都能看到不少生態景觀，除了老鷹以外，也有大蜥蜴、猴子、鳥類等！

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲就這樣靜靜地展現著百年漁村的日常風景，讓人感受到不同於都市的慢活步調。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

餵老鷹
搭船開到紅樹林生態區的老鷹棲息地，只見船長拿起準備的食物，一般都是雞的內臟，油脂夠豐富，往水面灑去，老鷹瞬間從四面八方俯衝而來，場面既震撼又壯觀。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲老鷹的鷹眼掃射到食物，立刻飛到水面用爪子抓起內臟後再放在嘴裡，手起爪落，非常有效率。

餵完老鷹後，我們這才悠閒地逛起紅樹林生態區，船長還到了附近比較淺的水域繞了一下說要找大蜥蜴，還真的有不少隻，另外生態區內的鳥類也是很精彩。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼沿岸幾乎隨處都能看到大蜥蜴的蹤影，還有在樹上趴睡的，超可愛。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲猴群數量也相當驚人，生態有夠豐富，動物在這裡生活得很開心。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

雙溪由漁村海鮮飯店
這裡的海鮮也很有名，可以直接安排在這裡用餐，推薦必點海鮮大拼盤，真的超驚人，都是瓜拉雪蘭莪最新鮮的在地漁獲。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲真的是目前我吃過分量最驚人的海鮮拼盤之一，因為參加的是拼團一日遊，所以人數夠多可以點。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲滿滿的都是在地最新鮮的海鮮料理。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲吃完海鮮大餐後，夕陽餘暉的落日美景正開始，視覺上也飽了眼福，這行程也太完美了！天氣也很配合。

螢火蟲體驗
吃飽喝足，乘著夜色搭船繼續去看雪蘭莪三種自然奇景之一，當地紅樹林裡有一種叫「Berembang」的樹，很容易吸引螢火蟲聚集，所以晚上才會看到整棵樹像掛滿小燈泡一樣，也是瓜拉雪蘭莪最具代表性的自然景觀之一。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

藍眼淚
藍眼淚其實是一種會發出生物螢光的浮游生物（Dinoflagellates），當海水受到攪動時，便會散發夢幻藍光，船長會帶領大家前往河海交界處，此時只要用網子或船槳輕輕撥動海水，就能看到一道道藍色光芒在水面擴散開來。藍眼淚和螢火蟲一樣都屬於低光源環境，要用手機完整記錄其實相當困難，因此使用業者提供的示意照片，實際看到的畫面會更加夢幻。

▲▼雙溪由漁村。（圖／mika授權提供）

雙溪由漁村海鮮飯店

地址：No 81B, Bagan Sungai Yu, Pasir Penambang, 45000 Kuala Selangor, Selangor, 馬來西亞
營業時間：11：30－22：00（周三公休）

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本文作者

Mika

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關鍵字： 雙溪由漁村 馬來西亞旅遊 達人旅遊 旅遊情報 馬來西亞特色系列 Mika

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