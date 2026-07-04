北海岸竟藏廢墟風紅磚古堡！海景第一排喝咖啡　還能遠眺基隆嶼

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

新北瑞芳最新海景咖啡館「海立方」，這裡是一座充滿廢墟風的紅磚城堡，開車行駛路過，像是看到一座海上的懷舊古厝，紅磚老屋帶神秘且莊嚴，來訪可以用餐下午茶，這裡園區不大，但卻可以近距離感受遼闊的大海，同時還能眺望基隆嶼。午後來看海吹風心曠神怡，更讚的是黃昏之時，還能欣賞夕陽迷人的景緻啊！再搭配東北角＆北海岸景點一起玩，更能充實旅程囉！

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店家資訊

這裡是近期新北瑞芳相當熱門的海景咖啡館，討論度非常高，雖說網路評價兩極，但拍照很美，讓也愛看海取景的我，也想要來實際走訪體驗啦！咖啡廳位在東北角，靠近水湳洞展望台，開車導航地標即達，沿途景點也相當豐富，像是忘憂谷、潮境公園、深澳漁港都值得安排啦！

旁邊就是停車場

咖啡館的旁邊就是停車場，免費停車還不錯，但車位不算多，若遇人潮多時，可能就沒有停車位啦！所以建議假日早點來，又或是晚一點來較佳囉！

空拍畫面

因為知道這裡是話題焦點，假日人潮相當踴躍，所以當天，我們選擇接近傍晚的時候再來玩，剛好搭配下午茶，太陽不會太曬，整體來說很舒服，空拍下的海立方也很有特色，像是坐落在山下的古宅。而紅磚古宅前，又是一望無際的大海，美麗且遼闊，藍天下的海景，湛藍而迷人，而隨著太陽西下，海水被陽光照射，亮眼的海色波光粼粼，也讓人賞心悅目啊！

紅磚古堡建築

相信很多人會想要來這裡，是被海上的紅磚城堡所吸引，我也是如此，開車接近時，映入眼簾就是獨特的復古磚樓，隨著天色漸晚，還會點燈。紅磚拱門和海景更是有特色，走進來時，也因為建築與布景充滿異國風情，也有人說，像是秒出國來到哪個歐風古堡啦！

中西式合併

這裡的建築很有特色，有點像是將中西式結合，傳統的紅磚，搭配歐風的格局設計，也有人說，很像是中古世紀歐洲的廢墟城堡，加上四周帶點斑駁與龜裂，更有種說不出的神秘感，漫步海立方，紅磚城堡的每個角落都很好取景，我個人很喜歡，城堡內相連的拱門設計。

座位空間

整個園區不算大，但座位數很多，有戶外看海座位區、古城半露天座位區，也有室內吹冷氣的舒適雅座，整體都不錯，再搭配特別佈置的異國風擺設與物件，別緻的用餐環境，也增添在古堡用餐的感受。

人氣拍照點

古堡前的綠地廣場是熱門的拍照打卡地標，背景是壯麗山群，前景是遼闊的蔚藍大海，再搭配點燈的紅磚古城，隨便按快門都像出大片，午後傍晚來訪的優點，就是人潮不會這麼多，輕輕鬆鬆就能拍到美美的無人版。

靴子打卡點

觀景懸崖邊，還有布置一隻大靴子，很多人也都會坐在靴子上拍照，畫面也很好看，當天我們在這裡收錄滿滿美圖，非常喜歡。

黃昏夕陽景緻

隨著太陽下山，海立方也能欣賞夕陽之美，搭配海景石灘以及基隆嶼，美景當前就是讓人放鬆，聽說從旁邊的石梯步道也可以直通大海，但建議小心啦！午後的海浪有點大，所以建議還是以觀景看海喝咖啡最棒啦！

▲小朋友也喜歡看海，站在鞋子上吹風觀景超享受，就是拍照時，親子同行，也一定要注意安全啦！

菜單＆低消

菜單很簡單，品項不算多，主要以咖啡、茶飲、冰沙和特調飲為主，也有提供套餐和火鍋料理，以及輕食厚片，價格落在80－350元之間，入館每人低消為150元。

飲品

我們當天主要是來喝咖啡拍照看海景，所以就簡單點了水果茶和熱拿鐵，飲品中規中矩，水果茶沁涼甜滋滋。

心得感受

我們當天在「海立方」玩拍得很開心，這裡是東北角一處能悠閒看海的景觀咖啡，範圍不大，以廢墟古堡的紅磚建築吸引目光，來取景玩拍，想像自己一秒出國度假趣，親子同行來看海下午茶也格外放鬆，分享最新討論度很高的東北角景觀咖啡，值得列入玩樂名單，喜歡拍照的旅人別錯過啦！

海立方

地址：新北市瑞芳區海濱路三巷

電話：02－24961300

營業時間：11：00－19：00（周二公休）

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