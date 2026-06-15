「喝鴨鴨」停業2年重新開幕　飲料35元起、連3天送茶包

▲喝鴨鴨重新開幕。（圖／翻攝喝鴨鴨臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

自台中起家的手搖飲品牌「喝鴨鴨Duckling」停業2年今天重新開幕，新門市在台北信義區松山工農對面，連3天買飲品送茶包。

喝鴨鴨重新營業，提供奶蓋茶、鮮奶茶、TEA品茶、現萃花果茶、在地水果茶及奶茶等6大系列，飲品35元起，最高90元，配料有珍珠及手作嫩仙草。

17日前至喝鴨鴨購買任一飲品，即送藍山紅茶茶包1包，送完為止。

喝鴨鴨自台中東海商圈起家，以小鴨子LOGO作為招牌，品牌從蔬果汁、茶飲一路發展，南港Citylink也曾有1間分店，但陸續因人力不足熄燈。

業者表示，停業期間創辦人至香港研習港式奶茶課程，並取得香港金茶王高級茶師證書。

▲喝鴨鴨菜單。（圖／喝鴨鴨提供）

喝鴨鴨

門市地址：台北市信義區忠孝東路五段236巷8號（松山工農對面）

電話：02-87867701

營業時間：10:00-19:30

▲UG於桃園龍潭開出全台首間「UG Lite」店型。（圖／UG提供）

另外，UG近日也於桃園龍潭開出全台首間「UG Lite」店型，以精緻、輕量、高效率為核心概念，透過更為俐落的空間規劃及設備配置，打造貼近生活的新型態茶飲門市，24日前凡於龍潭門市消費可免費獲得品牌保冷袋1個，送完為止；同時UG也首度進軍花東地區，25日前至花蓮中山門市消費同樣可獲得品牌保冷袋1個。

UG桃園龍潭門市

門市地址：桃園市龍潭區北龍路93號

營業時間：10:00-21:30

UG花蓮中山門市

門市地址：花蓮縣花蓮市中山路259號

營業時間：10:00-21:30