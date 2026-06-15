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全日空、日航暑假再漲燃油費　台日線單程最高破3300元

▲▼全日本空輸航空公司,全日空,航空業,客機,航班,ANA,波音787-8,B788,出國,赴日旅遊,觀光,松山機場,松機,NH851,JA807A。（圖／記者李毓康攝）

▲全日空與日本航空宣布再調漲燃油附加費。上圖為全日空。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本航空與全日空宣布將再調漲燃油附加費，適用於7月1日至8月31日期間開立的國際線機票，其中歐美、中東及大洋洲等長程航線單程燃油附加費最高將達6萬5000日圓（約新台幣1萬2800元），台日航線最高單程1萬6900日圓（約新台幣3325元）。

由於近期新加坡煤油市價上漲，原本兩家航空公司都已達適用「2萬8000日圓基準」的水準。不過，日本政府針對航空燃油提供補貼，作為特例，兩家公司最終均適用「2萬5000日圓基準」。

全日空日本出發及抵達的國際線航段適用燃油附加費金額（每位旅客單程每航段）如下：

歐洲、北美、中東、非洲、大洋洲、中南美：6萬5000日圓

夏威夷、印度、印尼：4萬400日圓

泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸、柬埔寨：3萬3500日圓

越南、菲律賓、關島、帛琉、蒙古：2萬2500日圓

中國、澳門、台灣、香港：1萬5400日圓

韓國、俄羅斯（海參崴）：7400日圓

▲▼日本航空，日航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本航空。（圖／記者蔡玟君攝）

另一方面，日本航空／日本越洋航空將從現行的「Zone Q（2萬2000日圓基準）」調升至「Zone T（2萬5000日圓基準）」。適用金額（每位旅客單程每航段）如下：

北美、歐洲、中東、大洋洲：6萬5000日圓

夏威夷、印尼、印度、斯里蘭卡：4萬400日圓

泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、俄羅斯（新西伯利亞）：3萬5000日圓

關島、帛琉、菲律賓、越南、烏蘭巴托、俄羅斯（伊爾庫茨克）：2萬2500日圓

東亞（不含 日本－首爾／釜山／烏蘭巴托、沖繩＝台北／高雄）：1萬6900日圓

日本－首爾／釜山／遠東俄羅斯、沖繩＝台北／高雄：7400日圓

其中日本航空目前在台還有「台北（松山）－東京羽田」、「台北（桃園）－東京成田」航線，均適用於單程燃油附加費1萬6900日圓區間。

▲▼全日空和日本航空再調漲燃油附加費。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

▲全日空和日本航空再調漲燃油附加費。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

關鍵字： 全日空 日本航空 燃油附加費 國外特色系列 日本旅遊

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