萬華在地人愛店！60年蛋包麵凌晨三點開賣　爆汁滷豆干超驚豔　

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者温筌

萬華小吃推薦吃哪家？萬華小吃來分享這家「阿伯蛋包麵」，破2千則網路評價4.2顆星60多年萬華麵店，營業時間從凌晨3點半就開賣到下午2點，小編平日非用餐時間來吃，內用幾乎坐滿滿，還有不少人外帶，真的是很受歡迎的萬華在地美食，就連樹小編的朋友也是從小吃到大，還推薦我來吃看看。

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在哪裡？

萬華小吃阿伯蛋包麵從1960年開業到現在已經超過60年的老店，搭捷運出龍山寺站2號出口，走路過來大約要12分鐘，小編從捷運站一路散步過來，想說已經過了用餐時間，應該沒什麼人吧，結果遠遠看門口就一堆摩托車，有不少人等著外帶。

來到阿伯蛋包麵外帶就在攤位前面依序排隊點餐，內用直接進到店內點餐，仔細看了一下店家光是店員也好幾個，而且動作都非常快，才沒多久就消化掉外帶人潮。

用餐環境

內用座位其實不多，桌面上都會放一罐醋，我一開始還以為是醬油，前面也有放蒜泥醬以及辣椒醬可以使用。

菜單

價錢請依店家現場為主，品項有夠簡單就是賣蛋包麵（冬粉、米苔目），分成大碗90元、小碗80元，以及嘴邊肉、肉皮（黑豬）、燙豆芽＋韭菜、燙大陸妹等等，人多3人以上肉會直接給大份，若需要小份要事先講。

招牌蛋包麵

我點了一碗小碗蛋包麵，乾麵內放著金黃蛋包、兩塊滷豆干以及榨菜等等，看起來非常簡單，但會賣60多年一定有兩把刷子，老饕吃法就是把蛋包戳破，然後拌著麵條一塊吃，麵體口感不錯軟硬度剛好，還有乾麵的靈魂拌醬很香很涮嘴。





除了把蛋戳破拌麵之外，樹小編建議可以加點辣椒，他們家的辣椒主要是提香，如果本身口味重點，再加點蒜泥以及烏醋，反正就是依自己口味喜好來調整，我覺得他們家的麵，就是如果在家裡附近，你肚子餓就會想要來報到那種。

另外我覺得阿伯蛋包麵的滷豆干超級入味，咬下去會爆汁那種，豆干讓我有驚豔到，而且滷汁不會太過死鹹意外好吃。

嘴邊肉湯

其實點蛋包麵就會附上一碗湯，但我是直接點嘴邊肉湯，小份50元撈起來整碗都是嘴邊肉，吃起來軟Q，搭配薑絲然後沾醬也不錯。

阿伯蛋包麵FAQ常見問題



Q1：阿伯蛋包麵幾點開始營業？

A1：每天凌晨03：30開始營業，一路賣到下午14：00。

Q2：阿伯蛋包麵為什麼這麼有名？

A2：擁有超過60年歷史，是萬華在地人從小吃到大的傳統小吃，以蛋包麵聞名。

Q3：適合當早餐還是宵夜？

A3：因為凌晨就開賣，既是萬華早餐推薦，也是宵夜族的熱門選擇。

Q4：附近還有什麼美食？

A4：雙園街一帶屬於老萬華生活圈，聚集不少傳統小吃，可安排半日萬華美食小旅行。

阿伯蛋包麵



地址：108台北市萬華區雙園街88號

電話：02－23381439

營業時間：03：30－14：00



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