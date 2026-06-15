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了了礁溪包館最低58萬起享三星晚宴　老爺50萬元套房免費住一周

▲▼了了礁溪。（圖／雲品國際提供）

▲了了礁溪推出包館體驗。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著高端消費客群對隱私與專屬體驗的要求日益提升，具備高隱密性與獨特風格的「包館旅遊」已成為頂級市場的新趨勢。雲品國際旗下宜蘭設計旅宿「了了礁溪」，即日起推出「尊榮包館方案」。平日最低58萬元起可包下館內30間風格客房與專屬公共空間，含入住當日的米其林三星晚餐或特製晚餐與翌日豐盛早餐，即日起開放洽詢。

▲▼了了礁溪。（圖／雲品國際提供）

▲▼包館專案可隨著旅客需求進行客製化。

▲▼了了礁溪。（圖／雲品國際提供）

雲品國際表示，了了礁溪加入雲品Collection後，吸引許多進口車商以及國際精品洽談包館品牌活動，亦有結婚新人詢問包館婚宴方案。透過包館模式導入米其林三星料理與慢食三星主廚料理，將礁溪了了的自然療癒力最大化，更將傳統的旅宿服務升華為頂級的私人會所體驗。

▲▼了了礁溪。（圖／雲品國際提供）

▲還能享用米其林三星料理或慢食三星晚宴與翌日早午餐。

包館期間，整座旅宿將化身為賓客的專屬私人莊園，無論是長天橋上的迎賓儀式，或是大廳空間的派對佈置，皆能依照品牌調性或新人喜好進行深度客製。

除了沉浸式的空間體驗，賓客也可於宛如洞穴般的Habitat餐廳享用專屬的米其林三星料理或慢食三星晚宴與翌日早午餐，不僅能為品牌或企業打造專屬的客製化菜單，更能配合派對或婚宴需求，提供精緻的餐酒搭配與頂級管家服務。

▲▼礁溪老爺。（圖／業者提供）

▲礁溪老爺酒店將館內變身成夏日運動場，可以體驗踢足球、打高爾夫。（圖／業者提供，下同）

礁溪老爺酒店看準運動旅遊與親子體驗趨勢，即日起至8月31日推出全新「GOAL!老爺夏日運動場」、美墨料理及「閱讀與旅行 2.0」系列活動，從運動、美食到閱讀，打造適合全家大小同樂的暑假提案。

其中夏日運動場活動更祭出全館唯一、市價近50萬元的豪華老爺套房七天六夜免費住宿作為冠軍大獎，邀請大小朋友攜手挑戰，在運動挑戰與親子互動中，留下最難忘的旅行回憶。

▲▼礁溪老爺。（圖／業者提供）

▲完成指定挑戰並在決賽中獲勝，有機會獲得老爺套房免費7天6夜住宿。

作為今年暑假主軸活動，「GOAL!老爺夏日運動場」以全齡同樂為核心，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及專為孩童打造的小小足球賽等五大互動關卡。其中足球、棒球及高爾夫三項挑戰將列入競賽項目，旅客完成指定挑戰後，不僅有機會取得決賽資格，角逐市價近 50 萬元的豪華老爺套房七天六夜住宿體驗，更可參與團體及周周抽獎活動，有機會獲得豪華樓中樓、露營車住宿體驗及雙人雲天自助餐午餐券等多項好禮。

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