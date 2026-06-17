盤點全台12條輕量級親山步道！登山新手也能輕鬆攻略

首圖／IG @littlefish528.tina、@chantelle78915

文／ReadyGo

想親近大自然，不一定要挑戰高山百岳！這次整理了小編很推薦的「全台親山步道TOP12」，從台北市區就能看到101夜景的象山步道、適合親子散步的虎山步道，到充滿森林霧氣的宜蘭見晴懷古步道、南投杉林溪步道，每一條都有不同風景與魅力。這些步道大多難度不高，很適合假日想流汗、拍照、放鬆心情的人，也很適合安排親子健行、朋友出遊或一個人的山林小旅行。

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象山步道

說到台北親山步道，很多人第一個想到的就是象山步道。這條步道位在信義區，交通非常方便，從捷運象山站出發，步行約10到15分鐘就能抵達登山口。雖然象山海拔只有183公尺，但一路往上走還是會微微喘，尤其階梯路段很有運動感。

圖／IG @aaaaliccee、@chantelle78915

最迷人的地方，是爬到六巨石、超然亭一帶時，可以直接俯瞰台北101與信義商圈。清晨可以看城市甦醒，傍晚則能等夕陽和夜景一起出現，真的很適合攝影控。沿途也有蕨類、筆筒樹、蝸牛等自然生態，邊走邊看解說牌，像上一堂城市裡的自然課。

象山步道

地址：台北市信義區

交通：搭乘淡水信義線至象山站，由2號出口出站，沿信義路五段直行至150巷左轉，步行約10至15分鐘即可抵達登山口

軍艦岩親山步道

小編覺得很適合新手的台北健行路線，從登山口到軍艦岩山頂大約30分鐘，路線不算太長，但山頂景色很有記憶點。攻頂後會看到一大片平滑潔白的岩石，形狀像軍艦般突出，站上去可以360度眺望台北盆地與基隆河景色。這條步道最棒的是難度可以自己調整，如果只想到軍艦岩拍照看風景，可以原路折返；如果還有體力，也能接往丹鳳山、奇岩山等支線。只是山頂風較大，岩面也比較裸露，帶小朋友同行時要格外注意安全。

圖／台北市政府觀光傳播局、IG @__kc.23

軍艦岩親山步道

地址：台北市北投區奇岩路

虎山親山步道

虎山親山步道是四獸山系裡很適合親子與初學者的一條路線。從後山埤站出發，沿著指標走到松山慈惠堂，就能進入登山口。前段有階梯，後面接上林蔭與產業道路，整體走起來不會太困難。

圖／IG@wenwen__0718、@xschou

小編很喜歡虎山溪步道的自然感，沿途有溪流聲、樹蔭、濕地生態，也能看到復古圓拱橋與親水廣場。往上走到觀景平台時，還能遠望台北101，尤其傍晚看日落非常舒服。這條路線不只適合運動，也很適合想在城市裡找一點寧靜的人。

虎山親山步道

地址：台北市信義區

見晴懷古步道

位在宜蘭太平山國家森林遊樂區，是許多人心中最有氛圍感的森林步道之一。這條步道由昔日見晴線運材軌道整建而成，目前開放路段約0.9公里，路線平緩好走，很適合親子、長輩或想輕鬆散步的人。走在步道上，可以看到舊鐵軌、木棧道、苔蘚與高聳林木，整個畫面很像日系森林電影。天氣好時能看見山巒層疊，雲霧飄來時又多了一點神秘感。這裡不是那種要拼速度的路線，而是很適合慢慢走、慢慢拍照、慢慢呼吸森林空氣的地方。

圖／ReadyGo

見晴懷古步道

地址：宜蘭縣大同鄉太平村太平巷58之1號

小烏來天空步道

桃園復興區很適合親子和情侶踏青的景點，步道本身不長，但透明玻璃平台凌空伸出山谷，可以近距離俯瞰小烏來瀑布與溪谷景色，第一次站上去真的會有一點緊張，但更多的是驚喜。除了天空步道，園區內還有木棧道、繩索吊橋與其他瀑布景觀，可以慢慢散步。整個園區綠意很足，空氣清新，很適合在都市壓力滿檔時，來這裡吸一口芬多精、看瀑布放空一下。

圖／IG @littlefish528.tina、桃園觀光導覽網

小烏來天空步道

地址：桃園市復興區義盛里4－6號

羊稠森林步道

桃園蘆竹很受歡迎的入門級森林步道，步道長約3.2公里，沿途大多有樹蔭，階梯不算多，走起來舒服又不太傷膝蓋，很適合親子、長輩或想簡單訓練體力的人。這裡最有特色的是生態和視野。每年6、7月有機會看到獨角仙、鍬形蟲等甲蟲生態，對小朋友來說很有吸引力。步道途中也有展望點，可以遠眺桃園機場、台灣海峽、高鐵與高速公路，若時機剛好，還能一次看到海陸空交通工具同框，非常有趣。

圖／IG @niro.jrt

羊稠森林步道

地址：桃園市蘆竹區羊稠街

大坑步道

可以說是台中人最熟悉的後花園，整個步道系統路線很多，從輕鬆散步型到挑戰型都有。小編最推薦新手可以先從9號或9-1步道開始，路線相對親民，前段多為緩坡與階梯，沿途綠意充足，走起來很有健身感但不會太硬。

圖／IG@rubyinhouse、ReadyGo

大坑最有趣的是，它不只是一條步道，更像一趟「運動＋美食」的小旅行。步道入口附近有許多小吃攤、飲料攤，下山後還可以買菜、吃豆花冰、芋圓或水煎包，讓人一邊爬山一邊想著等一下要吃什麼，難怪很多人會變成固定每周報到。

大坑步道

地址：台中市北屯區

知高圳步道

位在台中烏日與大肚交界，全長約3000公尺，高低落差不大，是一條非常親民的輕量級步道。沿途有水圳、林蔭與清澈水流，走起來很涼爽，即使夏天也不會太曝曬。小編很喜歡這條步道的步調，邊走能聽到水聲、看到水草和魚群，也有引水橋、空中走廊等小亮點。若想再多一點挑戰，也可以接續雪蓮登山步道或好漢坡登上學田山。不過後段較無遮蔭，建議備好水與防曬。

圖／IG @pinching_41、大玩台中

知高圳步道

地址：台中市烏日區榮泉里中山路三段登寺巷176號

八卦山天空步道

彰化很適合全家一起走的景點，全長約1006公尺，步行約30分鐘就能完成。步道以白色欄杆順著山勢延伸，像一條空中的遊龍，帶人穿越八卦山淺山森林，是彰化空中步道的代表。小編覺得這條步道最特別的是視角，不是走在地面，而是用高空視野穿梭在樹梢間。沿途會經過映日池、忠靈塔、八卦山棒球場與彰化藝術高中周邊，視野時而開闊、時而被樹林包圍。若遇到初夏鳳凰花盛開，整片紅色花景會讓人忍不住一直停下拍照。

圖／IG@double.leo.tw、i玩彰化

八卦山天空步道

地址：彰化縣彰化市卦山里卦山路8－1號

杉林溪步道

很適合想避暑、吸芬多精的人。園區裡有多條步道可以搭配，像是青龍瀑布、松瀧岩瀑布、99吊橋、天地眼步道、花卉中心與水杉林，都能依照體力安排。整體步道維護得很好，走起來安全又舒服。夏天比平地涼很多，森林裡空氣清新，走著走著就能聽到鳥鳴與溪水聲。秋冬若遇到黃金水杉轉色，整片森林會變成金黃橘紅色，非常值得特地安排一趟。

圖／IG @aaaaliccee

杉林溪步道

地址：南投縣竹山鎮大鞍里

太平雲梯步道

嘉義梅山非常代表性的山景景點，也是全台海拔最高的景觀吊橋之一。走上吊橋時，兩側山谷、遠方城市與層層山巒一次展開，天氣好時視野非常開闊，若遇上山嵐或雲霧，反而有種漫步雲端的夢幻感。走過雲梯後，可以接續雲之南道步道，沿途會經過茶園、觀景平台與山間小路，最後還能順遊太平老街吃小吃。整體路線不算太難，但山區天氣變化快，建議穿好走的鞋、提前購票，會比較順。

圖／FB 嘉義梅山太平雲梯、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

太平雲梯步道

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

柴山登山步道

又稱壽山步道，是高雄人假日很愛走的山林路線。這裡不像一般觀光景點那麼商業化，反而保有自然野性。沿途樹根盤錯、石灰岩地形明顯，走起來有點探險感。柴山最迷人的，是它同時擁有森林與海景。沿途常能遇見台灣獼猴，但一定要保持距離、不要餵食。若走到觀景點，還能遠眺高雄港、西子灣與台灣海峽，傍晚時分海風吹來，看夕陽真的很療癒。

圖／高雄市政府觀光局

柴山登山步道

地址：高雄市鼓山區龍井里

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