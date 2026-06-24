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全日本「企鵝種類最多水族館」在長崎！門票只需台幣250元

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

日本長崎景點推薦「長崎企鵝水族館」以企鵝為主題的水族館，有世界上18種企鵝中的9種，一共約170隻企鵝，是全日本收容企鵝種類最多的水族館，看到企鵝走路搖搖晃晃、肚子圓滾滾瞬間被療癒。

這裡離長崎市中心開車需20分鐘左右，從長崎車站過來要搭一小段巴士，這次參加麗星郵輪探索星號長崎岸上觀光行，全程專車接送，不用自己開車或搭車，省去許多旅程時間。

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營業＆交通
營業時間全年無休，從JR長崎車站出發，可以搭乘往「網場」或「松崎」方向的縣營巴士在「長崎企鵝水族館前」下車，巴士車程約30分鐘。購買麗星郵輪岸上行程，專車直接開到水族館的停車場。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

水族館門口
有大型停車場，售票門口的兩隻大企鵝氣球是水族館的吉祥物「阿巴醬」與「希米醬」，很多人會站在門口拍照紀念。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

門票價錢
大人1250日圓（約新台幣250元）、小朋友為730日圓（約新台幣145元）。大人門票價格不貴，很值得親子家庭安排的景點，選購麗星郵輪岸上行程已包含門票，不用另外購買。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲走進館內可以先看到這個圓形的水族箱，裡面是成群的日本真鰺，相當壯觀。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

企鵝游泳
一開始就看到超大水族箱，很多人一進館都會圍在這看可愛的企鵝游泳，這時候都會聽到好多小朋友喊著企鵝好可愛啊！

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲企鵝游泳的樣子就像飛彈掠過一樣，咻一下就遊過去了！速度非常快。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了企鵝還有各種海洋生物，像是海龜、鯊魚、海鰻等生物。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲小巧可愛的水母。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲水族館的參觀空間共有兩層樓，往二樓上去可以看到各種小型的海洋生物的水族箱。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲也有來自各海域的魚類可以觀賞。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲一樓展示企鵝的大型水族箱，上層就是仿南極地形的陸地，這裡有許多種類的企鵝。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲世界上體型第二大的國王企鵝。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲企鵝種類非常多，全世界18種企鵝，這裡就養了9種。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牆上有企鵝的圖鑑表。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡也有戶外展示區，也有定時餵食秀和企鵝遊行可以觀察，但我們抵達時間已錯過。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲看企鵝跳水也好可愛，在這裡真的會被萌翻。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲企鵝在水面游泳的樣子也很可愛。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

近距離觀賞企鵝
這一區跟企鵝們僅隔著一道玻璃牆，可以近距離觀賞企鵝，企鵝看到有人接近也會走過來，注意玻璃上的告示，絕對不能用手觸摸企鵝。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

紀念品店
最後來到水族館的販賣部，這裡販售許多企鵝跟水族生物的紀念品，包含很多實用的日常生活用品，有喜歡的可以買回家當紀念。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

企鵝雞蛋糕
可愛又好吃的牛奶冰淇淋搭配一顆造型可愛的企鵝雞蛋糕，我超愛的！雞蛋糕也可以單點，也有幾種內餡可以選。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲紀念品店也有販售各種熱食、飲料、點心跟冰淇淋。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲水族館餐飲部的菜單價格。

心得感受
「長崎企鵝水族館」是來長崎必訪的景點之一，也是親子家庭旅遊的首選，參加麗星郵輪探索星號長崎岸上觀光行程來這，全程專車接送超方便，給的參觀時間也很夠，適合懶得安排行程的懶人放空旅遊方式。

▲▼長崎企鵝水族館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

長崎企鵝水族館（Nagasaki Penguin Aquarium）

地址：長崎県長崎市宿町3番地16
營業時間：09：00－17：00（全年無休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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