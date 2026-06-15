潛進帛琉　徜徉水藍色的海洋天堂

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

帛琉像是一座被海洋包圍的水樂園，從水母湖、牛奶湖到世界知名的大斷層，擁有數百種五顏六色的軟硬珊瑚，以及上千種繽紛多彩的魚類，自然生態保育良好，海域透明度高，是全球知名潛水勝地，也是玩家心中的海洋天堂。

▲帛琉全國約有340座島嶼，位於西太平洋，被譽為「水藍色的海洋天堂」。（圖/shutterstock）

水母湖是許多人心中的帛琉代表景點，湖中棲息著數量驚人的無毒水母，漂浮其間，彷彿來到另一個星球。當陽光灑落湖面，成千上萬的水母隨波輕輕律動，近距離與牠們共游，可體驗如同果凍般的輕柔觸感。

▲當陽光出現時，水母泛著閃閃金光，令人畢生難忘。（圖/shutterstock）

來到帛琉，絕不能錯過著名的牛奶湖。這片湖泊因海底沉積大量火山泥而得名，湖水呈現迷人的乳白色澤，可將火山泥塗抹全身，享受最天然的海上SPA。據傳，礦物泥富含天然成分，在碧藍海水與群島環繞下，體驗結合美景與放鬆的療癒時光。

▲到牛奶湖用海底火山泥敷臉，享受最天然的SPA。（圖/shutterstock）

說到帛琉最震撼的海底景觀，大斷層絕對名列前茅。從淺海一路延伸至深海峭壁，海底地形瞬間向下延展，形成壯觀的天然海底懸崖。峭壁上佈滿色彩繽紛的軟硬珊瑚，成群熱帶魚、海龜與各式海洋生物悠游其間，讓人彷彿置身巨大的天然水族館，每一次浮潛都充滿驚喜。

▲帛琉海底生物形形色色，包含上千種魚類、數百種珊瑚。（圖/shutterstock）

除了經典海底奇景，帛琉豐富的珊瑚生態同樣令人著迷，沿途可欣賞造型獨特的各種珊瑚與珍貴海洋景觀。潔白沙灘也是不可錯過的夢幻景點，藍天白雲與翡翠色海洋交織出令人屏息的絕美畫面。

▲在帛琉，也可體驗網紅最愛的SUP立槳與獨木舟活動。（圖/shutterstock）

如果想用不同方式親近這片海洋，SUP立式槳板與獨木舟也是熱門選擇。在平靜的海灣中悠閒划行，欣賞四周翠綠島嶼與清澈海景，感受與大海零距離接觸的自在。白天盡情探索海洋祕境，夜晚入住濱海度假飯店，在海風吹拂下享受悠閒時刻。從海底奇景到島嶼風光，帛琉展現的不只是海島魅力，更是一場令人難忘的藍色冒險。

▲帛琉老爺大飯店擁有私人碼頭與高品質設施，可在海風吹拂下享用精緻餐飲。（圖/shutterstock）

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