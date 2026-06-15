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不只峇里島　浪漫粉紅沙灘、現實版侏羅紀一次玩

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

提起印尼，許多人第一時間想到的是峇里島。但如果把腳步再往東延伸，將發現一場從夢幻到野性的精彩旅程正等待著你。從少女心爆發的粉紅沙灘，到宛如現實版侏羅紀的科摩多國家公園，一次收藏浪漫海景與冒險體驗。

▲▼七逗旅遊網,印尼,粉紅沙灘,侏羅紀,旅遊。（圖／業者提供）

▲浪漫至極的粉紅沙灘，已成為印尼IG打卡熱點。（圖/shutterstock）

距離峇里島不遠的粉紅沙灘，是印尼最夢幻的天然奇景之一。細緻沙灘之所以呈現迷人的粉紅色，來自歷經數百、上千年海浪沖刷後的紅珊瑚碎屑，與白沙交織而成。陽光灑落時，整片海岸染上一層柔和粉色，就連浪花拍打岸邊，也彷彿帶著淡淡的粉紅光澤。站在海天交會之間，眼前景色美得像童話，讓人忍不住按下快門，將浪漫永遠收藏。

▲▼七逗旅遊網,印尼,粉紅沙灘,侏羅紀,旅遊。（圖／業者提供）

▲科摩多國家公園因棲息著科摩多龍，而有了「現實版侏羅紀」的美譽。（圖/shutterstock）

來到科摩多國家公園，旅程瞬間切換成探險模式。這裡棲息著地球上最大的蜥蜴——科摩多龍，也因此被譽為「現實版侏羅紀公園」。漫步在叢林與草原間，看著科摩多龍緩緩現身，彷彿穿越時空回到遠古世界。牠神祕而古老的身影，至今仍是大自然最奧妙的生命奇蹟之一。

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▲帕達爾島健行，欣賞壯麗的海灣美景。（圖/shutterstock）

想把絕景一次盡收眼底，絕不能錯過帕達爾島。沿著步道緩緩登高，眼前景色隨高度逐漸展開。站上山頂，四周海灣以不同色彩層層鋪陳，粉紅沙灘、白沙灘與黑沙灘同框入鏡，搭配蜿蜒海岸線與碧藍海水，構成攝影師夢寐以求的經典畫面。

▲▼七逗旅遊網,印尼,粉紅沙灘,侏羅紀,旅遊。（圖／業者提供）

▲貝尼島奇岩探秘，在恐龍灣與藍洞感受大自然的鬼斧神工。（圖/shutterstock）

若喜歡探索大自然，推薦前往貝尼島展開奇岩祕境之旅。從浮潛欣賞清澈海底世界，到造訪有「恐龍灣」之稱的壯麗海岬，俯瞰陡峭山壁與寶石藍海洋交織的美景。而最令人驚嘆的藍洞，則是在巨大懸崖間形成天然拱門，海水流入圓形海池，在陽光照耀下閃耀夢幻藍光，彷彿大自然親手打造的仙境。

●推薦行程：
粉紅峇里 科摩多島冒險之旅7日
https://nonotour.com.tw/product-6.html
43,990元起/人（不含機票）
2人以上成團

●更多資訊：
喬瑞旅行社
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086298041999
IG：https://www.instagram.com/nonotour1688
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關鍵字： 七逗旅遊網 印尼 粉紅沙灘 侏羅紀 旅遊

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