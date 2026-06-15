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打球兼度假　峴港高爾夫假期x會安古鎮漫遊

文/七逗旅遊網　圖/喬瑞旅行社、shutterstock

▲▼七逗旅遊網,峴港,高爾夫,會安,古鎮。（圖／業者提供）

▲峴港高球假期，就從巴拿山高爾夫球場開打。（圖/喬瑞旅行社）

今年夏天，來越南中部打高爾夫，暢享海外揮桿之樂！從國際級高爾夫球場、世界文化遺產古城，到海岸風光與特色美食，一趟旅程同時滿足運動、休閒與觀光，讓峴港成為球友最值得珍藏的度假目的地。

▲▼七逗旅遊網,峴港,高爾夫,會安,古鎮。（圖／業者提供）

▲蒙哥馬利高爾夫球場，清晨開球、倍感舒爽。（圖/喬瑞旅行社）

峴港近年已成為亞洲備受矚目的高爾夫度假勝地，優越的海岸景觀與完善的球場設施，吸引許多球友專程前往體驗，一趟旅程挑戰三座各具特色的高爾夫球場，球友可充分感受不同球道魅力。

▲▼七逗旅遊網,峴港,高爾夫,會安,古鎮。（圖／業者提供）

▲峴港高爾夫球場打完球，接著走訪美溪沙灘與龍橋夜色。（圖/喬瑞旅行社）

巴拿山高爾夫球場（BaNa Hills Golf Club）坐落於山景之間，綠意盎然的自然景致與寬闊球道相互輝映，午後開球節奏悠閒舒適，是展開峴港高爾夫假期的理想起點。蒙哥馬利高爾夫球場（Montgomeries Links Golf Club）距離市區約30分鐘車程，以流暢的球道設計與優美景觀聞名，安排晨間開球，可在涼爽氣候中體驗揮桿樂趣。峴港高爾夫球場（Danang BRG Golf Club）則安排於 Nicklaus Course 開球，揮桿後再銜接市區觀光行程，旅遊內容更加豐富精彩。

▲▼七逗旅遊網,峴港,高爾夫,會安,古鎮。（圖／業者提供）

▲會安的古樸建築，散發濃厚的懷舊風情。（圖/shutterstock）

除了高爾夫之外，會安古鎮也是此行最令人期待的亮點之一。這座被列為世界文化遺產的古城，保留復古歷史風貌與人文氣息，可漫步於福建會館、陳富街與日本橋等代表性景點，在古色古香的街道間，感受歲月沉澱的魅力。

▲▼七逗旅遊網,峴港,高爾夫,會安,古鎮。（圖／業者提供）

▲來會安玩DIY，為自己做一盞越式燈籠。（圖/shutterstock）

停留會安期間，不能錯過古城下午茶時光，放慢腳步欣賞街景與燈籠點綴的浪漫氛圍；也能體驗燈籠 DIY 手作，再參加祈福放水燈活動，為旅程增添滿滿儀式感，也留下極具特色的美好回憶。

▲▼七逗旅遊網,峴港,高爾夫,會安,古鎮。（圖／業者提供）

▲迦南島竹桶船體驗，就像水上咖啡杯一樣有趣。（圖/shutterstock）

來到峴港，一定要體驗迦南島生態之旅。搭乘圓形竹桶船穿梭於水椰林之間，感受截然不同的河道風光，還能嘗試趣味十足的釣螃蟹活動，在歡笑聲中認識越南沿海居民的生活文化。

●推薦行程：
憩遊峴港 揮灑高爾夫悠然時光5日
https://nonotour.com.tw/product-31.html
36,900元起/人（不含機票）
6人以上成團

●更多資訊：
喬瑞旅行社
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086298041999
IG：https://www.instagram.com/nonotour1688
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官網：https://nonotour.com.tw/

關鍵字： 七逗旅遊網 峴港 高爾夫 會安 古鎮

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