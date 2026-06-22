寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！平日不限時　復古空間布滿懷舊老物

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

在台北咖啡廳中，有時候最迷人的不是華麗裝潢，也不是排隊名店，而是那種不小心走進巷弄、爬上樓梯後，才發現城市裡原來還藏著一處安靜角落的驚喜。位在台北大同區太原路上的「角公園咖啡 Triangle Garden Cafe」，就是這樣一間很有溫度的台北老宅咖啡廳。

它距離捷運中山站不遠，從熱鬧的中山商圈一路散步過來，周圍街景慢慢從百貨、選物店，轉換成太原路一帶帶有老台北氣息的街區。咖啡廳就藏身在二樓，不張揚、不浮誇，卻讓人一走進去，就有種時間慢下來的感覺，平日不限時，假日遇客滿限時2小時。

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交通方式

如果各位是搭捷運前往，最推薦從捷運中山站6號出口出來，步行約8至10分鐘可以抵達。也可以從台北車站地下街Y13出口往太原路方向走過來，沿路會經過後站商圈一帶，很適合安排成散步行程。

捷運交通方式

►捷運中山站出發：從中山站6號出口出站後，往太原路方向步行，約8至10分鐘可抵達。這條路線適合想順逛赤峰街、中山商圈的人。

►台北車站出發：從台北車站地下街Y13出口出來，往太原路方向步行即可抵達。這條路線適合想安排台北後站商圈、批發街、咖啡廳一起走走的人。

停車資訊

咖啡廳位在太原路上，附近屬於台北車站後站與中山商圈周邊，路邊停車格較看運氣，假日或尖峰時段不一定好停。若是開車前往，會比較建議直接找附近的付費停車場。

附近停車場

►建成公園地下停車場：距離中山站、太原路一帶不算遠，適合停好車後步行前往。

►台灣聯通太原場或周邊收費停車場：太原路、承德路、南京西路附近都有一些私人停車場，可以依當天車位狀況選擇。

藏在二樓的老宅咖啡廳，走上樓才遇見真正的角公園

這裡最迷人的地方，是它並不是一間一眼就能看完的咖啡廳。從太原路走來，周圍有材料行、批發店、老式街屋與生活感十足的街景，和中山商圈精緻熱鬧的氛圍很不一樣。店家位在二樓，抵達前需要先走上一段樓梯。也因為如此，它多了一點隱密感，像是城市裡一個需要被慢慢發現的空間。

▲但這裡的樓梯相當陡，所以行動不便者，可能要先評估是否方便。

店內空間

推門走進店裡後，氣氛會瞬間從街道的喧鬧切換成老宅的安靜。木質桌椅、復古家具、老物件與帶有歲月感的牆面，讓整個空間不是刻意做舊，而是自然留下生活痕跡。它不是那種每個角落都為了拍照而設計的咖啡廳，反而更像是一間可以讓人真正坐下來、慢慢喝完一杯咖啡的地方。

環境介紹｜復古、安靜、有溫度的台北老屋咖啡廳

這裡的空間給人的感覺很柔和，不會過度明亮，也不會太商業化。店內有許多老宅元素，讓人坐下來之後，很容易忘記自己其實還在台北市中心。咖啡廳的名字，有著「公園」也很有畫面感。公園不一定要很大，它可以只是城市裡的一小片空地，一個讓人暫時離開忙碌、喘口氣的角落。

餐點與飲品

這間咖啡廳主要提供咖啡、茶飲、甜點、布丁、鬆餅、鹹派等品項，真的很適合來一場台北的下午茶行程。店內飲品選擇不少，除了咖啡之外，也有茶類。甜點則可能依當日供應有所不同，像是布丁、起司蛋糕、蛋糕類甜點或鹹派，這裡通通都可以選得到。

角公園咖啡 Triangle Garden Cafe

地址：台北市大同區建泰里太原路131號2樓

電話：02－25561773

營業時間：平日10：00－18：00、假日10：00－20：00

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