南投也有藏壽司　草屯店預計暑假開幕「已開始徵才」

▲藏壽司草屯店暑假開幕。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

南投人終於等到了！去年底公告取得土地的藏壽司草屯店，經過1年興建工程後，即將跟大家見面，目前已經開始徵才，預計暑假開幕。

在台灣已有63家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了已開幕高雄林園沿海路店、花蓮自由店，南投首店─草屯店也即將迎接在地顧客，目前已經開始召募員工，預計暑假開幕，以後南投人想吃就不用跑到彰化與台中了。

▲藏壽司宣布與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名。（圖／藏壽司提供）

以聯名扭蛋著名的藏壽司，最新企劃是與「DINOTAENG」合作，7月5日推出13款扭蛋，包含吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。其中吊飾結合「鮮度君」與壽司盤設計，串聯Marshville居民故事，像是QUOKKA與BOBO持望遠鏡出發探險的蓄勢待發模樣，或BOBO在壽司盤上蓋著生魚片熟睡的呆萌樣子，5種款式皆完美呈現QUOKKA與BOBO的喜好。

▲壓克力吊飾。（圖／藏壽司提供）

4款壓克力吊飾同樣吸睛，無論是QUOKKA手持最愛棉花糖與BOBO依偎在一起的悠哉款，或是QUOKKA與BOBO帶著滿足表情的擁抱款，都令人愛不釋手。4款馬口鐵磁鐵則以QUOKKA與BOBO淘氣滿滿的設計為亮點，搭配俏皮繽紛的色彩。

▲壽司郎TOGO站前店。（圖／記者蕭筠攝）

另外，台灣壽司郎在台北車站開設首間外帶專門店「TOGO站前店」，地點在atre地下街，空間約11坪，菜單分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。壽司套餐有「壽司郎嚴選10貫」265元，集結鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子；「豪華特選鮪魚」420元，內含大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷；「生鮭魚8貫」250元。

壽司便當「特上壽司-松」680元，吃得到生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷；「高級海味三色丼」400元，提供紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲。