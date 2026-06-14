佛羅倫斯最美屋頂泳池飯店開箱　遠眺聖母百花大教堂、夕陽

▲位於佛羅倫斯市中心的旅宿「The Social Hub Florence Lavagnini」，是當地最美頂樓泳池飯店之一，還能遠眺聖母百花大教堂。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

到佛羅倫斯旅行，除了入住歷史悠久的精品飯店，近年更受年輕旅客與數位遊牧族喜愛的選擇，就是位於市中心的「The Social Hub Florence Lavagnini」。飯店擁有佛羅倫斯最美屋頂泳池，還能遠眺聖母百花大教堂，從中央車站搭乘路面電車約10分鐘內就能抵達，方便旅客來往各大熱門景點。

介紹「The Social Hub Florence Lavagnini」之前，必須先認識「The Social Hub」這個品牌。品牌最初鎖定學生族群，後來發展成「混合式酒店（Hybrid Hospitality）」，結合飯店、學生宿舍、長住公寓、共享辦公空間、餐廳酒吧等，讓每間據點不只是住宿設施，更像是一個能融入在地生活的社交空間。

▲▼「The Social Hub Florence Lavagnini」外觀，入口處是4座螢光粉鞦韆。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼旅宿氛圍明亮活潑。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於佛羅倫斯市中心的「The Social Hub Florence Lavagnini」則以歷史建築改建，飯店融入現代摩登設計結合繽紛色彩的家具和裝置藝術，如入口處的螢光粉鞦韆、隱藏於植栽中的沙發座椅區等，處處展現出活潑氛圍。

▲▼頂樓景觀露台可以遠眺聖母百花大教堂與城市天際線。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店最大亮點莫過於頂樓泳池與景觀露台。旅客可一邊在泳池戲水，一邊欣賞佛羅倫斯經典天際線，將聖母百花大教堂磚紅色圓頂、古城建築群等景觀盡收眼底。傍晚時分更是不少旅客聚集於此欣賞夕陽，搭配雞尾酒與音樂，感受佛羅倫斯不同於白天的浪漫氛圍。

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▲▼工業風客房設計，從單人房到家庭房都有。（圖／記者蔡玟君攝）

客房則延續品牌一貫的簡約設計風格，從單人房、家庭房到附設露台的套房皆有，並以明亮色調搭配工業風元素，房內皆配備高速Wi-Fi與大型書桌，部分房型還可直接欣賞佛羅倫斯市景。

▲▼也有許多共享空間和免費洗衣設施。（圖／記者蔡玟君攝）

近年興起的遠距工作與數位遊牧風潮，也讓The Social Hub成為許多旅客首選。館內設有大型共享辦公空間、會議室與活動場地，並設有免費洗衣設施，以及結合在地特色料理的早午餐選擇，一站式滿足旅客不同需求。