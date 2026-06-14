ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

佛羅倫斯最美屋頂泳池飯店開箱　遠眺聖母百花大教堂、夕陽

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於佛羅倫斯市中心的旅宿「The Social Hub Florence Lavagnini」，是當地最美頂樓泳池飯店之一，還能遠眺聖母百花大教堂。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

到佛羅倫斯旅行，除了入住歷史悠久的精品飯店，近年更受年輕旅客與數位遊牧族喜愛的選擇，就是位於市中心的「The Social Hub Florence Lavagnini」。飯店擁有佛羅倫斯最美屋頂泳池，還能遠眺聖母百花大教堂，從中央車站搭乘路面電車約10分鐘內就能抵達，方便旅客來往各大熱門景點。

介紹「The Social Hub Florence Lavagnini」之前，必須先認識「The Social Hub」這個品牌。品牌最初鎖定學生族群，後來發展成「混合式酒店（Hybrid Hospitality）」，結合飯店、學生宿舍、長住公寓、共享辦公空間、餐廳酒吧等，讓每間據點不只是住宿設施，更像是一個能融入在地生活的社交空間。

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「The Social Hub Florence Lavagnini」外觀，入口處是4座螢光粉鞦韆。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼旅宿氛圍明亮活潑。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於佛羅倫斯市中心的「The Social Hub Florence Lavagnini」則以歷史建築改建，飯店融入現代摩登設計結合繽紛色彩的家具和裝置藝術，如入口處的螢光粉鞦韆、隱藏於植栽中的沙發座椅區等，處處展現出活潑氛圍。

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼頂樓景觀露台可以遠眺聖母百花大教堂與城市天際線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店最大亮點莫過於頂樓泳池與景觀露台。旅客可一邊在泳池戲水，一邊欣賞佛羅倫斯經典天際線，將聖母百花大教堂磚紅色圓頂、古城建築群等景觀盡收眼底。傍晚時分更是不少旅客聚集於此欣賞夕陽，搭配雞尾酒與音樂，感受佛羅倫斯不同於白天的浪漫氛圍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼工業風客房設計，從單人房到家庭房都有。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

客房則延續品牌一貫的簡約設計風格，從單人房、家庭房到附設露台的套房皆有，並以明亮色調搭配工業風元素，房內皆配備高速Wi-Fi與大型書桌，部分房型還可直接欣賞佛羅倫斯市景。

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有許多共享空間和免費洗衣設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼義大利佛羅倫斯 The Social Hub，TSH 佛羅倫斯拉瓦格尼尼飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

近年興起的遠距工作與數位遊牧風潮，也讓The Social Hub成為許多旅客首選。館內設有大型共享辦公空間、會議室與活動場地，並設有免費洗衣設施，以及結合在地特色料理的早午餐選擇，一站式滿足旅客不同需求。

關鍵字： 義大利旅遊 歐洲旅遊 佛羅倫斯 佛羅倫斯飯店 佛羅倫斯住宿 飯店旅館 特色飯店 義大利住宿 義大利飯店 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【是真愛粉耶～】萌娃哭哭希望看陳傑憲「打很高」　貼文一出獲本人暖心回應

推薦閱讀

佛羅倫斯最美泳池飯店看聖母百花大教堂

佛羅倫斯最美泳池飯店看聖母百花大教堂

不只星巴克　解鎖西雅圖5大必去景點

不只星巴克　解鎖西雅圖5大必去景點

林口景觀餐廳竟然藏著金字塔！

林口景觀餐廳竟然藏著金字塔！

花蓮三天兩夜「親子行程」懶人包！

花蓮三天兩夜「親子行程」懶人包！

「南投巧克力咖啡節」聽演唱、看煙火

「南投巧克力咖啡節」聽演唱、看煙火

PAUL「大直忠泰店」明開幕　推限店早午餐「消費滿額送抹刀」

PAUL「大直忠泰店」明開幕　推限店早午餐「消費滿額送抹刀」

草津唯一Tabelog百名店！發酵系豚骨拉麵

草津唯一Tabelog百名店！發酵系豚骨拉麵

蘆洲近40年切仔麵宣布6/28歇業

蘆洲近40年切仔麵宣布6/28歇業

A5和牛涮涮鍋400元有找！Shabu家進駐中和環球

A5和牛涮涮鍋400元有找！Shabu家進駐中和環球

淡水賞療癒「庫拉瓦」裝置、愛心秘境

淡水賞療癒「庫拉瓦」裝置、愛心秘境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蘆洲近40年切仔麵宣布6/28歇業

新北「花漾水樂園」6/13開幕免費玩

漢來行政客房3.3折再送島語早餐　圓山每晚最低只要4999元

汐止「野溪泳池」還有救生員駐守

日本必去5個寶可夢景點　主題機場夏天開放

我家牛排自助吧驚見「整顆芒果」

星野集團46家飯店「海外客台灣居冠」　業者推免費升等優惠

劍湖山水樂園6/19開園　當日壽星100元

全球唯一「San-X樂園」今夏日本開幕

全台溜滑梯最多親子公園！一次開放34道

熱門行程

最新新聞更多

佛羅倫斯最美泳池飯店看聖母百花大教堂

不只星巴克　解鎖西雅圖5大必去景點

林口景觀餐廳竟然藏著金字塔！

花蓮三天兩夜「親子行程」懶人包！

「南投巧克力咖啡節」聽演唱、看煙火

PAUL「大直忠泰店」明開幕　推限店早午餐「消費滿額送抹刀」

草津唯一Tabelog百名店！發酵系豚骨拉麵

蘆洲近40年切仔麵宣布6/28歇業

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366