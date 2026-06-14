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不只星巴克！西雅圖5必去景點　海獅守水閘、霍格華茲圖書館超美

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

▲提到西雅圖，多數人想到的是星巴克、亞馬遜與波音總部。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／美國報導

提到西雅圖，多數人想到的是星巴克、亞馬遜與波音總部，但實際走進這座位於美國西北角的城市，會發現它遠比想像中更有魅力。從百年市集、透明觀景塔，到鮭魚逆流而上的生態奇景，以及宛如《哈利波特》場景般的圖書館，都在在吸引旅客雙眼。如果初次造訪，不妨將以下5個景點收進口袋名單。

▲▼派克市場（Pike Place Market）,口香糖牆（Gum Wall）,Beecher’s handmade cheese,全球第一家星巴克。（圖／記者彭懷玉攝）

▲派克市場創立於1907年、迄今超過百年，是西雅圖最具靈魂的角落。（圖／記者彭懷玉攝）

1. 派克市場（Pike Place Market）
創立於1907年、迄今超過百年的公共市場，是西雅圖最具靈魂的角落，除了日常演變為街頭表演的「飛魚攤販」，市場周邊還聚集海鮮餐廳、花店、獨立書店、手作工藝攤位，以及全球第一家星巴克門市，每天吸引大批遊客朝聖，另外一家起士專賣店Beecher’s handmade cheese也是大排長龍，建議早上8點前抵達，以避開擁擠人潮。

▲▼派克市場（Pike Place Market）,口香糖牆（Gum Wall）,Beecher’s handmade cheese,全球第一家星巴克。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼全球第一家星巴克門市，每天吸引大批遊客朝聖，另外一家Beecher’s handmade cheese也是大排長龍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼派克市場（Pike Place Market）,口香糖牆（Gum Wall）,Beecher’s handmade cheese,全球第一家星巴克。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖派克市場,西雅圖市景,太空針塔,全球第一家星巴克,口香糖牆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼隱身派克市場附近的「口香糖牆」，已然成為必訪巷弄奇景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖派克市場,西雅圖市景,太空針塔,全球第一家星巴克,口香糖牆。（圖／記者彭懷玉攝）

沿著市場Post Alley往下走，知名的「口香糖牆（Gum Wall）」映入眼簾，從1993年起，劇院旁的觀眾開始把口香糖黏在磚牆上，如今已成為一整條五彩繽紛、黏嗒嗒的巷弄奇景，是來西雅圖必訪的荒謬景點。

▲太空針塔（Space Needle）,西雅圖景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼建於1962年世界博覽會期間的太空針塔，是西雅圖最鮮明的城市象徵。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖派克市場,西雅圖市景,太空針塔,全球第一家星巴克,口香糖牆。（圖／記者彭懷玉攝）

2. 太空針塔（Space Needle）
建於1962年世界博覽會期間的太空針塔，是西雅圖最鮮明的城市象徵。塔高約184公尺，登上觀景台後可360度俯瞰市區、高樓、海灣與群山景色。

▲太空針塔（Space Needle）,西雅圖景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲太空針塔（Space Needle）以360度眺望城市全景。（圖／記者彭懷玉攝）
近年耗資一億美元翻新工程中，最令人驚豔的，無非是透明玻璃地板與旋轉觀景區，讓旅客以360度眺望城市全景。不怕高的人可坐在透明玻璃上，俯瞰腳下噴泉廣場與行人。天氣晴朗時，還能遠眺海拔超過4,300公尺的雷尼爾山（Mount Rainier），潔白雪峰彷彿漂浮在城市後方，也讓人驚覺原來西雅圖一直與雪山為鄰。

▲太空針塔（Space Needle）,西雅圖景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲不怕高的人可坐在移動的透明玻璃上，俯瞰腳下噴泉廣場與行人。（圖／記者彭懷玉攝）
另一個亮點是景觀步道設置的「Skyrisers」，向外傾斜12度的透明椅子，讓旅客可以微微懸身於城市上空，甚至還能掃描太空針塔app，站定位後依指示操作，免求人拍出徜徉高空的紀念美照。

▲巴拉德船閘與鮭魚梯道（Hiram M. Chittenden Locks）是西雅圖在地人才知的景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼巴拉德船閘與鮭魚梯道（Hiram M. Chittenden Locks）是在地人才知的景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）
3. 巴拉德船閘與鮭魚梯道（Hiram M. Chittenden Locks）
相較於熱門觀光景點，巴拉德船閘是當地人才知道的生活風景。這座啟用於1917年的船閘系統，連接華盛頓湖、聯合湖與普吉特海灣，由於湖面與海面水位落差，船隻必須透過閘門升降才能通行。

▲巴拉德船閘與鮭魚梯道（Hiram M. Chittenden Locks）是西雅圖在地人才知的景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲近距離觀看遊艇、大型船舶緩緩進入閘門，宛如「迷你版巴拿馬運河」。（圖／記者彭懷玉攝）

站在岸邊，可以近距離觀看遊艇、大型船舶緩緩進入閘門，隨著水位升降完成「過關」，宛如「迷你版巴拿馬運河」。有趣的是，每逢夏季至秋季，鮭魚開始回游產卵，遊客能透過魚梯下方的觀景窗，看見牠們奮力逆流而上的身影。

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼海獅守候在水閘旁，伺機捕食；海鷗則到處飛舞覓食，或站在「鋼索」上搖搖晃晃。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

幸運的話，還會看見海獅載浮載沉悠遊其中，部分守候在水閘旁，伺機捕食；海鷗則到處飛翔覓食，或站在「鋼索」上搖搖晃晃，充滿生命力的港灣景象，也是此行令人最驚喜的私房景點。

▲華盛頓大學（University of Washington）內的蘇札洛圖書館（Suzzallo Library）,Drumheller Fountain噴泉,西雅圖景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲華盛頓大學內的蘇札洛圖書館（Suzzallo Library）被譽為「最像霍格華茲」的閱讀室。（圖／記者彭懷玉攝）
4. 華盛頓大學（University of Washington）
創立於1861年的華盛頓大學，是美國西岸歷史最悠久的大學之一，而它之所以成為旅遊景點，不只因為建築之美，更因為這裡藏著一間讓哈利波特迷集體失控的圖書館。

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼蘇札洛圖書館彩繪玻璃、整齊排列的長木桌莊嚴而夢幻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

蘇札洛圖書館（Suzzallo Library）建於1926年，外觀採哥德復興式風格，被譽為「最像霍格華茲」的閱讀室，高達20公尺的拱頂、彩繪玻璃與整齊排列的長木桌，自然光灑落其間，莊嚴又夢幻，許多遊客即使不看書，也專程前來朝聖拍照。蘇札洛圖書館即使暑假也有對外開放，但進入前請務必保持安靜，尊重仍在使用空間的學生。

▲華盛頓大學（University of Washington）內的蘇札洛圖書館（Suzzallo Library）,Drumheller Fountain噴泉,西雅圖景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Drumheller Fountain也很值得前往，天氣晴朗時，可遠眺雷尼爾山雪頂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，Drumheller Fountain噴泉也很值得前往，天氣晴朗時，可遠眺雷尼爾山雪頂；The Quad廣場每年3月底至4月初盛開的吉野櫻，將整座校園化身粉紅夢境；而湖畔步道與船屋區，則展現了典型的西雅圖大學城寫意氛圍。

▲西雅圖,西雅圖市景,太空針塔,華盛頓大學,巴拉德水閘 Ballard (Hiram M. Chittenden) Locks,亞馬遜總部。（圖／記者彭懷玉攝）

▲凱利公園位於皇后安妮山丘上，面積僅1.26英畝，卻擁有全城最知名的觀景視角。（圖／記者彭懷玉攝）

5. 凱利公園（Kerry Park）
若想拍下最經典的西雅圖天際線，當地人幾乎都會推薦凱利公園。這座位於皇后安妮山丘（Queen Anne Hill）上的小型公園，面積不大，僅1.26英畝，卻擁有全城最知名的觀景視角。

▲西雅圖市景,凱利公園眺望太空針塔、市中心摩天大樓與遠方的雷尼爾山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲凱利公園眺望太空針塔、市中心摩天大樓與遠方的雷尼爾山。（圖／記者彭懷玉攝）

站在觀景平台上，太空針塔、市中心摩天大樓與遠方的雷尼爾山一字排開，形成無數明信片與旅遊書上的經典畫面。尤其在黃昏時分，夕陽逐漸染紅天際，城市燈火接連亮起，更能感受西雅圖獨有的浪漫氣息。

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