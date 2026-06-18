台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆　豆漿米漿一律10元

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

最近台灣飯糰在美國爆紅，社群上充斥著「暈碳」熱議題，飯糰應該是我最愛的台式早餐吧！不過因為高碳水，所以只能久久吃一次。「春菊飯糰」一個飯糰只要20元，豆漿也只要10元，口味或許不是很驚人，不過真的是超級佛心價，難怪每天都排隊，根本是月底救星！

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位置

▲位於北屯大連北街接近水湳路口，旁邊就是7-11，我來的時候攤子旁邊已經是長長的排隊人潮。

環境

▲排在我前面有6～7位客人，其中偶爾會有預訂的客人來取貨，會再耽誤一些時間，所以我前後大概等了15分鐘。

▲攤子有兩位阿姨在忙，一位負責包飯糰，一位負責結帳補貨，雖說忙碌，阿姨的態度還是很好！

菜單

春菊飯糰最厲害的是飯糰只要20元，豆漿、米漿和紅茶只要10元，奶茶也只要15元！之前有社群介紹說春菊飯糰奶茶用的是鮮奶，不曉得是誤會還是改了，所以店家有特別貼公告奶茶使用的是奶精、非鮮奶。

▲我猜想阿姨家是不是就住在附近，因為米漿一直有人來補貨。

▲大家都是好幾顆好幾顆的在買，難怪要等這麼久。

餐點

▲我買了一個飯糰和一杯豆漿，這樣只要30元！

飯糰 20元

20元的飯糰大概跟棒球差不多大顆，我覺得女生吃剛好。如果是男生的話，可以直接跟阿姨點30元或是40元的。雖然只要20元，不過應該有的都有，裡面有包滷蛋、菜脯、鹹菜、魚鬆和油條。

看到Google評論有些人會覺得米飯太軟，不過我這天吃覺得還不錯，吃起來是軟Q的口感。唯一不足是油條不是那麼的好吃，吃起來有點潤潤的，不過以這個價格來說，我覺得也沒得嫌了。

豆漿 10元

▲原本以為10元的豆漿喝起來會很淡，沒想到還可以，不是那種很濃郁的豆香味，不過這價格來說也是很可以了。

心得

春菊飯糰真的很便宜，CP值超高，飯糰不到很有記憶點，不過真的該有的都有了。攤子只有阿姨一個人在包，動作會比較慢一點，排隊的人要有耐心。

春菊飯糰

地址：台中市北屯區仁愛里大連北街98號

營業時間：07：00－11：00（周二、三公休）

飛天璇

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