曼谷老城區互動式博物館！泰服免費穿　鄰近大皇宮順遊也方便

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

「Museum Siam暹羅博物館」位在曼谷老城區，距離大皇宮、臥佛寺等知名景點都很近，所以很適合和周邊景點一起安排成一日文化散步行程，這裡的展覽設計走的是互動式探索路線，不只是看，還能玩、能拍、能參與，連大人都會覺得有趣，小朋友更是會玩得很開心。我最有印象的就是它把學習變得很輕鬆，會在很多展區裡看到有設計感的空間裝置、充滿泰國風格的視覺元素，以及讓人可以親自參與的互動內容。

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開車前往

直接設定導航至「Museum Siam」，博物館設有停車空間，但由於位處老城區，建議避開尖峰時段。



大眾運輸

這是最推薦的方式！搭乘MRT地鐵藍線至Sanam Chai站，從1號出口出站，步行即可輕鬆抵達博物館，完全不用擔心曼谷嚴重的塞車問題。

MRT 特別站

MRT Sanam Chai站本身就是一件偉大的藝術品，整個月台空間採用了泰國皇家傳統建築的設計語言，挑高的天花板以紅色和金色為主調，白色的立柱頂端裝飾著金色的傳統圖騰，地板是黑白棋盤格的大理石，整個站內宛如一座地下宮殿。

這個車站被譽為泰國最美的地鐵站之一，其設計靈感源自於拉達那哥欣時代（Rattanakosin period）的建築風格，走進車站，金碧輝煌的柱體與精緻的裝飾，彷彿讓人穿越回古代的皇家宮殿，不僅僅是為了交通而存在，更像是博物館的延伸。

沙南猜站設計的靈感來自附近的大皇宮和玉佛寺，站內隨處可見泰國古典建築的元素，讓每一位搭乘地鐵的旅客在抵達景點之前，就已經先被泰國的皇家歷史和文化之美所包圍。

▲許多旅客都特別在這個站多停留一會，拍攝這個充滿了皇室氣派的地鐵站，成為曼谷地鐵旅遊打卡的熱門選項之一。

▲從1號出口出來就是目的地了，真的是超級方便。

Museum Siam暹羅博物館

如果你和我一樣，去曼谷旅行時不只想逛街、吃美食，也想安排一個能真正認識泰國文化的景點， Museum Siam暹羅博物館真的很值得放進行程裡。

這裡不是那種傳統印象中只能看展板、看文物、安靜走完的博物館，而是更像一場充滿互動、故事感與設計感的文化體驗，它把泰國的歷史、民族認同、社會變遷與鄰近文化關係，用一種很有趣、很容易理解的方式呈現出來，讓人不會覺得艱澀，反而會越逛越有興趣。

這棟原為商務部大樓的殖民地風格建築，建於西元1922年，外觀呈現優雅的歐式新古典主義風格，奶油色的外牆、紅色的屋頂、對稱的柱廊，搭配前方的翠綠草坪和現代雕塑作品，形成一種傳統與當代並存的美麗張力。光是在建築外觀前拍照，就已經足以讓人流連忘返。

▲還沒進入就見到小朋友全都在這裡畫畫上色，來到這裡小朋友也很開心呢！

門票資訊

成人（外國人）：100 泰銖（約新台幣96元）

學生（外國人）：50 泰銖（約新台幣48元）

15歲以下兒童：免費

▲進出需掃QR code，後來想進去使用洗手間也需要再掃一次，所以票券要保留好。

互動式的歷史探索

▲暹羅博物館於2007年正式成立，坐落於歷史悠久的原商務部大樓內，這座建築本身就很有歷史厚重感。

▲Museum Siam暹羅博物館位於大皇宮與臥佛寺附近，可以安排一日遊景點，從3樓的窗台就能清楚見到。



這裡的內容不是用硬梆梆的方式灌輸知識，而是透過不同主題、空間、互動裝置和情境展示，讓人慢慢理解泰國是如何從過去走到現在，又如何與鄰近文化彼此影響。

▲博物館內擺滿了各式各樣有趣的展覽裝置，從生活雜貨到古代文物，應有盡有，像這套是泰國小姐曾穿過的服飾。

互動體驗

▲可以透過遊戲化的設計了解泰國歷史。

▲這裡就是我們玩了半天的正確答案。

在這裡，你會感受到泰國文化不是單一的，而是充滿交流、吸收與變化，它和鄰近文化之間的關係，也在展覽裡被呈現得相當清楚。這讓人能更理解，泰國並不是一個封閉的文化體系，而是長期與外界互動、融合後形成的精彩樣貌。

整個展覽的呈現方式很有趣，有些區域偏重影像與視覺，有些區域則偏重故事與互動，有些地方則是以空間裝置打造出一種氛圍感，這展示櫃中陳列著象徵泰國時代變遷的物品，例如舊式電話、傳統編織工藝等。

泰式特色服裝展覽

這間展覽室也很有趣，有各式不同的特色服裝，像LADY GAGA到泰國開演唱會時的服裝也有展示，還有大家到泰國時很愛找麥當勞叔叔拍照的姿勢等。

▲有興趣的朋友可以看一下圖文說明，都有很詳細的介紹，也有語音導覽機可以租借。

巨型角色裝置

展區中會看到非常鮮明、極具泰式特色的人物裝置，那種大膽的色彩、誇張卻可愛的造型，會讓人一進去就印象深刻，不是只是裝飾，而是很像博物館的精神象徵，把泰國文化中的民俗感、節慶感與幽默感都一起帶進空間裡。

▲雖說是裝置角色，但泰國人還是將之當成神明在拜，所以供奉了許多化妝品，應該是愛美的女孩們來這裡祈求還願的物品吧！

每個玻璃盒子裡展示著不同時代的泰國生活片段，像是泰國當地的零食，有許多泰國人來參觀時會說，這就是他們小時候的零食，目前還是買到，只是比較少店家販售。

▲許多泰國的藥品或是鼻通也是很有特色，都在場館裡展示著。

▲聯名的泡麵系列也是許多人到泰國時經常購買的伴手禮，像我這回也買了船麵回台灣送禮。

情境重現區

博物館特別還原了幾個歷史情境場景，復原的傳統泰國學校教室，配備了木製課桌椅、黑板、掛在牆上的泰文字母表和課表，讓人彷彿穿越回幾十年前的泰國校園。

這個場景特別受到年輕訪客的喜愛，很多人都會在這裡坐進課桌，配上各種搞怪的表情和姿勢拍照，充滿了歡樂的氣氛，還可以換裝泰國學校制服，是不是超萌的！

時光走廊展區

可以見到泰國的文化與每個朝代的變化，也透過互動式的設計，讓每道菜的組合與食物可以透過投影的方式呈現，可以見到許多泰式美食與料理。

展區內設有多媒體互動螢幕，可以透過觸碰介面選擇想深入了解的主題，涵蓋泰語、英語等多國語言，方便各國旅客都能輕鬆理解。整個展場規劃成時間軸的敘事方式，從泰國最古老的歷史走向現代，每一個展區都有主題性的空間設計，完全不像一般陳列文物的展廳那樣枯燥。

▲在這裡也可以見到許多佛教與印度神的展示，如果對泰國的神有興趣也可以研究一下。

免費換泰服體驗

博物館設有專屬的換裝區，提供多套傳統泰式服飾讓訪客試穿，完全免費，不需要額外付費。服飾選擇相當豐富，有充滿貴族氣質的宮廷風蕾絲上衣配搭統布裙的女性裝扮，也有男性版本的傳統套裝，甚至連配件如項鍊、扇子、頭飾都有提供。

▲不只是拍照好看，更是一種最直接感受泰國文化的方式，強烈建議每位來訪的旅客都要親身體驗一下！

Mue Coffee

來到戶外區可別急著走，可以像我們一樣到餐車買杯飲品消暑一下，Mue Coffee不到百元的價格，可以坐著邊喝邊欣賞建築本身。看著那棟優美的歷史建築，喝著一杯清涼的咖啡，整個曼谷旅行的節奏在這裡終於慢了下來。

心得

在大皇宮和臥佛寺之外，這裡提供了一種完全不同的文化體驗方式，不是帶著敬畏仰頭看的傳統神聖感，是可以笑著、玩著、換上傳統泰服咧嘴大笑的親密互動感，100泰銖換來的，是幾個小時對泰國歷史和文化的全新理解，以及一個讓你帶著滿滿好照片和美好記憶離開的地方。

Museum Siam暹羅博物館

地址：4 Sanam Chai Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200泰國

營業時間：10：00－18：00（周一休息）

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