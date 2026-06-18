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精選9間宜蘭特色咖啡廳！從避世三合院到田園山海景　一篇全收錄

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭咖啡廳和都市裡的店很不一樣，有些藏在安靜的老宅巷弄裡，需要沿著小路慢慢找才會發現；有些則擁有遼闊的田園景色、山景視野，坐下來喝杯咖啡，就能感受到宜蘭特有的悠閒步調。這一次就整理出我私心推薦的9間特色咖啡廳，從鄉間小巷裡的隱藏版咖啡館，到擁有自然景觀與質感空間的宜蘭下午茶店家通通都有。

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小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau
藏匿在頭城與礁溪交界處的隱密田野間，一座老宅坐落在群山環繞間，宅院前有著偌大的綠意草皮，很適合帶著小孩一起來跑跳，宅中還保留了只有在阿嬤家才會有的懷舊灶咖，讓空間裡頭瀰漫著一股古早味。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲小溪邊咖啡的外觀看上去是老舊的三合院改建而成的，前院的空間很大，如果涼爽的天氣真的很適合讓小孩在外面嬉戲。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

店裡最大的特點就是在室內的空間中，還有一處阿嬤的灶咖。看到這樣的場景不禁又讓我想起以前台東阿嬤的家，真的就是像這樣，流理臺上還是像這樣的花磚，滿滿的懷舊氣息。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau

地址：宜蘭縣頭城鎮頂埔路一段178巷22號
營業時間：10：30－17：30（周四公休）

滿山望海二館
頭城「滿山望海」又多了一間新的選擇，滿山望海二館就坐落在一館的隔壁，步行不到一分鐘即可抵達。一館因為熱門，經常一位難求，如今有了二館作為補充選擇，也讓旅人多了一份彈性與便利。雖然相比一館，二館在裝潢與細節設計上稍顯簡約，但該有的舒適度與乾淨度依舊維持得很好。在這邊依舊可以眺望到頭城無敵的海岸線，尤其是在陽台上吹著海風，看著遠方的龜山島，依然令人心曠神怡。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

二樓與三樓的裝潢風格與空間配置皆延續了相同的設計，簡約卻不失質感，讓人一踏入就感受到明亮與開闊。最吸引人的莫過於一整面寬闊的落地窗，幾乎從早到晚都灑進滿滿的自然光，讓室內空間顯得格外通透舒心。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

滿山望海二館

地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號（在一館隔壁）
電話：03－9776788
營業時間：平日11：00－18：00｜周六、日10：30－18：00

捌㡯珈琲
這次前往宜蘭頭城的這間鬧中取靜的咖啡廳「捌㡯珈琲」，在品嚐咖啡的時候時不時會有火車就在窗戶旁經過。在這棟日式氛圍的建築裡，每一個座位都有不同的巧思，坐在這裡感受著宜蘭的樸實與慢步調，靜靜享受著下午茶時光。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲雖然位於大馬路邊，但由於整個建築都被綠林給環繞著，所以如果沒有導航的話，肉眼看上去真的會很容易擦肩而過。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

這裡的每一個角落都洋溢著溫馨的氣息，讓人感到彷佛回到了過去的美好時光。柔和的燈光和精心挑選的裝飾品，讓整個空間充滿了獨特的魅力。坐在這裡，獨自享受一杯咖啡，完全可以感受到一場愜意的下午茶時光。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

對身為肉桂控的我來說，到了咖啡廳中只要有肉桂的選項，一定會點。而捌㡯珈琲中的肉桂拿鐵，整體來說還算不錯，喝起來特別的滑順可口，但肉桂的味道如果可以更濃郁的話，那我簡直會愛死。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

捌㡯珈琲

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號
電話： 0966－750448
營業時間：11：30－18：00（周一公休，公休日可參考IG

定邦咖啡
這間位於宜蘭礁溪「定邦咖啡」，真的是近期中我非常喜歡的老宅系列咖啡廳。除了是我最喜歡的三合院格局以外，裡頭的裝潢更是超乎我的想像，老舊的傢俱與文青的風格相互融合。不得不說，這樣的環境與氛圍，實在讓人難以不愛，難怪會有這麼多人推薦。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

建築是一間近百年歷史的三合院改建而成的咖啡廳，空間雖不寬敞，卻處處可見用心與講究，從建築本身的保存到每一處擺設的選物，無不流露出歲月沉澱下的質感與溫度。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

一走進店內，吧台角落馬上吸引我的目光。乾燥花與陶器交錯排列，綠色吊燈低垂，像是用心布置的小小舞台。牆上的木牌寫滿了手沖單品和手作甜點的名字，每一項都像是等待旅人發現的小驚喜。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

最讓人驚豔的，是老闆娘親手調製的飲品。每一杯不只是飲料，更像是一件可以打卡的藝術品，浮誇卻不失美味，拍照打卡絕對沒問題，實際喝起來也毫不馬虎，讓人從視覺到味覺都感受到滿滿驚喜。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

定邦咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號
電話：03－9881981
營業時間：12：00－18：00（周三、四公休）

珈琲方島
位在礁溪的某條小巷裡，明明距離熱鬧的大街不過幾分鐘的腳程，卻像自成一個靜謐的小宇宙。外觀低調，甚至有些與周遭的鐵皮建築格格不入——夾在兩棟毫不起眼的房子之間，反而更顯得獨特。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

走進木門那刻，時間彷彿也跟著慢了下來。簡潔的日式風格空間裡，飄著淡淡的咖啡香與木質氣息。沒有多餘的裝飾，只有手沖的水聲、咖啡師專注的身影，以及幾位旅人安靜地享受著眼前的甜點與飲品。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

空間中的「留白美學」——沒有過多擁擠的裝飾，每一處擺設都像是經過精心挑選。木質桌椅搭配白牆與自然光線，讓人彷彿置身京都的老屋裡。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

珈琲方島的餐飲選項簡而精，每日供應一至兩款自製甜點，搭配數款單品咖啡與果實酒，無任何花俏品項，主打風味純粹與呈現誠意。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

珈琲方島

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段90巷2－1號之2
平日11：00－17：30｜周六、日 11：00－17：30、18：30－21：00（周三休息）

光宅
目前移到員山的溪洲路上，不管是美感還有整體的空間質感都是2.0大升級，因為害怕營業的時候會有很多人，所以就利用營業時間的半個小時前往，結果到現場的時候依然是排隊人潮，這樣就可以知道「光宅」的魅力所在。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

除了有網美必拍的戶外區座位，還有室內的日式空間座位區，但大部分前往的人都會選擇坐在室內，然後到戶外空間拍攝，因為在戶外區除了溫度比較高一點以外，其實蚊蟲也算蠻多的。所以想要坐在室內的話，不妨可以提前先來候位。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

而且在建築外還有一個日式的露台，這樣的空間不禁讓我聯想到櫻桃小丸子跟爺爺坐在陽台的場景，坐在這邊面對一個綠意的景色，又是一個超棒的打卡景點。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

光宅的低消每人一杯飲料，如果是選擇戶外區的話，就會用外帶杯，如果是想要很漂亮的杯裝，或是想要拍飲料美美的照片，那就只能選擇室內座位！像我們原本就是想要拍飲料很漂亮的照片，但是不知道遊戲規則，所以最後只能拍這樣的外帶杯。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

光宅

地址：宜蘭縣員山鄉溪洲路140巷32號
電話：03－9311238
營業時間：11：30－17：00（營業時間請至IGFB粉絲頁查詢）

笑ㄟCafé
「笑ㄟCafé」的壯麗景致正是宜蘭蘇澳最迷人的魅力所在——自然與寧靜共存，遼闊與自在並存。在這樣的空間中，時間彷彿也慢了下來，無需言語，只需靜靜坐著，便能感受到大自然的撫慰與生命的寧靜節奏。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

整片蔚藍的海洋與無垠的天空映入眼簾，彷彿天地在此交會，讓人心曠神怡。陽光灑落在海面上，波光粼粼，與天空的雲影交織成一幅動人的風景畫。是屬於宜蘭蘇澳的魅力。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

這邊的飲品選擇很多，但來到這邊最主要的就是要吃它們的手工窯烤Pizza。但是因為在來之前已經先在南方澳吃海鮮了，所以就點了飲品來度過我的宜蘭之旅的午後時光。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

笑ㄟCafé蘇澳店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮學府路105巷31之6號
電話：03－9963838
營業時間：11：00－19：00

喬伊吹吹風 Joy’s Coffee
充滿波希米亞風格的海景餐廳「喬伊吹吹風 Joy’s Coffee」，走進這樣的環境中，真的馬上會發出那驚呼連連的聲響，這裡融合了波希米亞與峇里島的風格，在這裡用餐滿滿的異國氣息，而且真的好愛這樣依山傍水的視野享受。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲打造一個南洋的異國感，成為必拍的蘇澳景點，坐落在蘇澳豆腐岬海水浴場旁，一個大建築物真的很難不注意到。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

裝潢中採用了大量的落地窗元素，讓整體的空間更有透視感。因為所處的位置有著依山傍水的絕佳條件，所以正面看是整片綠意的山景，而側邊則是蔚藍的海影，不管坐在哪一側都可以欣賞到不同的視野。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

喬伊吹吹風 Joy’s Coffee

地址：宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓
電話：03－9952553
營業時間：11：00－18：00

與潮珈琲
以前來到蘇澳，只知道要來南方澳漁港吃海產，跟南方澳南天宮金媽祖拜拜，但這一次要來介紹這一間蘇澳咖啡廳「與潮珈琲」。走在南方澳的路上，空氣中都還可以清晰的聞到漁港的味道。就這樣，我深入走進巷弄裡，一直看到這棟老舊建築，直接牢牢地抓住我的目光。這樣瀰漫光陰氣息的咖啡廳，真的是很讚的蘇澳景點。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

與潮珈琲位在南方澳南天宮金媽祖旁的巷弄裡，在這個轉角處，這樣的建築總是特別的引人注目，而店門上還有喜生行的字樣，斑駁褪色的鐵捲門更是增添了懷舊的氛圍感。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

建築運用了大量的木質還有玻璃元素，讓整個空間感更加的靜謐。木質材料帶來的溫暖質感與玻璃的透明通透相互輝映，不僅增添了自然光的流動，還創造出開闊且舒適的氛圍。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

這裡的位置不算多，但也讓前往的旅人可以有更舒適的下午茶環境。提供不同的飲品還有甜點，但我真的很推薦這裡的咖啡，味道上特別的醇厚留香，離開的時候我還買了三個耳掛咖啡包離開。

▲▼宜蘭特色咖啡廳。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

與潮珈琲

地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路6號
電話：03－9971986
營業時間：10：00－17：00

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