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札幌買伴手禮必去景點！歐風玫瑰園超好拍　還能吃湯咖哩

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

白色戀人巧克力是很多人都會買的北海道伴手禮，推薦更不能錯過這個札幌景點「白色戀人公園」，環境設計成超美的歐洲莊園，多數區域都免門票、可免費參觀，只有工廠見學才需額外付費。這裡不僅非常好拍照，還有販售超多白色戀人周邊產品，各式白色戀人巧克力、冰淇淋也都能吃到！

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交通

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲從札幌市區出發，請搭乘地下鐵東西線至「宮之澤車站」站，接著步行650公尺，約10分鐘左右可抵達大門口。

附近景點
白色戀人公園位在札幌市西北方，距離市中心約8公里而已，從市區出發一日遊相當方便。如果是開車自駕，或是想要跟團的話，通常行程會跟小樽運河排在一起，夏天的話還能同遊積丹町。

門票
戶外公共區域、部分場館是不需要門票的，可以自由參觀拍照。我覺得免費區域就很有看頭，除非你對於工廠見學、DIY餅乾手作體驗等行程有興趣，才需要額外購買門票。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

停留時間
我這次沒有購買門票，所有照片的拍攝皆是在免費區域。包含到處走走拍照、逛逛商店、品嚐甜點美食，停留時間抓兩個小時差不多，如果要買門票進去、預約DIY體驗的話，建議停留時間抓四個小時比較充裕。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

環境
白色戀人公園非常懂得行銷包裝，光是戶外區的歐風庭園就很適合拍照。中庭為玫瑰花園，夏季玫瑰花盛開時非常漂亮，我來的時候是五月，雖然玫瑰花還沒什麼開，依舊不減美麗，隨便一個鐵橋、拱門、花圈、玻璃屋、小木屋都很好拍照，平日來人潮不會太多，稍微等一下就有空景。整點的時候在中庭會有表演，據說時不時也會有魔術演出，應該是假日會比較熱鬧。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲後半部的遊樂設施區需要付費才能體驗，但走過去拍照不用錢。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

餐廳咖啡店
「白色戀人」既然是北海道知名伴手禮，製作甜點、冰淇淋的功力自然厲害，園區內很多地方都有咖啡廳、小賣店，讓你想不買支霜淇淋都難，飲料看起來也好好喝。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

中間那棟主建築走進去，裡面有很多間餐廳、咖啡店，除了自家製厲害的甜點、飲料外，還有很多北海道特產所做的美食，可以吃到我最愛的湯咖哩。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲最犯規的是，不少產品都貼上限定商品，只有在白色戀人公園才吃得到。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

限定產品
伴手禮商店一樣在主建築裡面，能夠買到最齊全的白色戀人商品，巧克力餅乾想要哪種數量的包裝全都有，當然少不了限定商品、限定包裝，都是新千歲機場、其他北海道景點、伴手禮商店買不到的，很適合買做北海道伴手禮回去送人。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲除了食品以外，周邊產品也很齊全，不少在其他地方都未曾看過。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲這個抱枕超級酷，拆開來裡面是巧克力餅乾。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲扭蛋系列是很多人會掃貨的重點區域。

▲▼白色戀人公園。（圖／周花花授權提供）

▲二樓居然有個仿「真理之口」的酷東西，可以讓大家把手伸進去拍照。

心得
這篇文章所介紹的地點、所拍攝的照片，皆是在白色戀人公園免費區域，但門票其實也不貴，如果想要深度參觀的話，可以花點錢進去逛逛。推薦這個好拍又好買的免費札幌景點給大家，搭地下鐵走路10分鐘就能到，自由行不開車自駕也能來。

白色戀人公園（白い恋人パーク）

地址：北海道札幌市西區宮之澤2－2－11－36
開放時間：10：00－18：00、收費區10：00－17：30（最後入園16：30）

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本文作者

周花花

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關鍵字： 白色戀人公園 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 周花花

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