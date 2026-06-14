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南投巧克力咖啡節6/19開跑　聽演唱、看煙火還能參加免費小旅行

▲「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

▲「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場，今年以「啡嚐咖心」為主題，集結超過百家咖啡、巧克力與特色伴手禮品牌，還有市集展售、體驗活動、主題晚會與煙火秀，打造白天逛展、夜晚賞表演的夏日觀光盛典。

▲「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

▲今年集結超過百家咖啡、巧克力與特色伴手禮品牌。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

南投縣長許淑華表示，南投為全台重要精品咖啡產區與可可重鎮，活動邁入第6年，已成為代表性觀光品牌。今年規模再升級，規劃3場千人體驗、2場踩街嘉年華、4場主題晚會及3場煙火秀，串聯產業、文化與觀光資源。

活動亮點之一為「千人咖啡體驗」，共推出6月19日、20日與27日3場主題日，內容涵蓋手沖咖啡DIY、雙果風味美式調飲及永續咖啡體驗，並結合品牌聯名野餐包與創意課程，讓民眾從沖煮到品飲完整感受咖啡文化。此外，現場也與人氣IP「反應過激的貓」合作打造燈組展區，並推出數位集章活動，串聯展區與周邊景點。

▲「2026南投巧克力咖啡節」亮點。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

▲「2026南投巧克力咖啡節」亮點。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

6月19日與6月27日下午將舉行踩街嘉年華，晚間則推出「巧咖節咖心派對」系列演出，6月19日「藝響巧咖．生動之夜」由身聲跨劇場 Sun Son Plus及朱宗慶打擊樂團2演出；6月27日「潮玩巧咖．星動之夜」則邀集吳承恩、HUR+、B CRUSH、林吟蔚等團體輪番登場。

▲「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

▲6月19日與6月27日晚間「巧咖節咖心派對」系列演出。（圖／翻攝自Facebook／樂旅南投）

此外，「2026南投迴Alang原住民音樂節」將於6月20日至6月21日開跑，6月20日卡司包含Makav真愛、黑旋風、阿爆、范逸臣、婁峻碩、徐懷鈺等；6月21日結合「投號金嗓－2026南投原聲之星決賽」與原民五族樂舞展演《回家的路》，並邀請葉璦菱、王宏恩及亦帆演出，展現多元文化能量。

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自南投旅遊網）

▲6月19日、6月20日與6月27日，將於主題晚會後施放煙火。（資料照／翻攝自南投旅遊網）

活動期間6月19日、6月20日與6月27日，將於主題晚會後施放煙火；展期假日還能免費參加巧咖節小旅行路線，邀請民眾走訪南投，感受夏日咖啡與巧克力盛宴。

關鍵字： 南投旅遊 2026南投巧克力咖啡節 南投福興溫泉遊客中心

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