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陪伴近40年！蘆洲阿六切仔麵宣布6/28歇業　在地老饕：味道變了

▲▼蘆洲「阿六切仔麵」營業至6月28日。（圖／翻攝自粉專）

▲蘆洲「阿六切仔麵」宣布，只會營業至6月28日。（圖／翻攝自阿六切仔麵粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

新北蘆洲在地經營近40年的切仔麵老店「阿六切仔麵」要關了，近日業者發出公告，指出只會營業至6月28日，消息一出，引發不少在地民眾與老饕關注，但也有許多網友表示，「搬到長榮路後，味道都變了」。

蘆洲「切仔麵」文化，長年以湧蓮寺周邊為核心發展，從路邊攤到街邊店林立，形成在地獨特的飲食風景。其中「阿六切仔麵」最初在1987年從二重疏洪道旁擺攤起家，之後歷經多次搬遷，2017年底落腳長榮路現址，持續營業至今。

店家承襲蘆洲切仔麵始祖「周烏豬」與「楊萬寶」的傳統手藝，以大骨與蝦頭長時間熬煮的鮮甜湯頭打響名號，逐步累積口碑，品項以切仔麵、米粉、滷肉飯等主食為主，搭配紅糟魷魚、紅糟三層肉、雞捲、嘴邊肉、滷桂竹筍與涼拌粉肝等多樣小菜，長年吸引不少在地饕客上門，在Google地圖累積超過1400則評論，評分約3.5顆星。

隨著歇業消息曝光，也在地方社群「我是蘆洲人」引發討論，不少網友回憶早年在疏洪道旁用餐的經驗，直言是成長記憶的一部分，也有人感嘆搬遷後風味與價格有所變化，說「搬到長榮路後，味道都變了」、「越賣越貴會結束也正常」、「以前在五股的時候都會特地去吃阿六，搬回蘆洲後味道就變了」。

關鍵字： 新北市美食 蘆洲區美食 阿六切仔麵 熄燈 歇業

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