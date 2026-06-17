圓山巷弄老宅藏新開貝果專賣店！超過十種鹹甜口味任挑

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

最近圓山站新開幕了一家貝果店「Chew The Day｜嚼日子」，主打各種甜、鹹口味貝果，加上老宅改造的空間，一開幕就在社群上看到不少人分享。本來就很喜歡吃貝果，原本只是衝著貝果而來，不過實際來訪後，反而對店裡的老宅空間印象更深，簡單卻很有質感。

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位置與環境

藏身在圓山站附近巷弄，新開幕沒多久就吸引不少人。店面由老宅改造而成，保留老房子原本的味道，搭配木質家具和暖色燈光，連外觀的壁磚都讓人覺得有種年代感，整體給人一種舒服又有質感的感覺。

店內座位數不算太多，除了一般桌椅之外，靠窗也設有高腳椅座位，一個人來喝咖啡、吃貝果感覺也很適合。個人蠻喜歡店裡的木質桌子，看得出帶著一點歲月感，不是那種嶄新的木頭色澤，反而多了些老宅特有的味道，雖然有些陳舊感，但整體整理得很好，看起來反而更耐看。

▲點餐方式採掃描QR Code自助點餐，有LINE Pay的話用手機就能直接完成付款，不需要另外到櫃台排隊。

菜單

店內以貝果為主角，口味有甜有鹹，選擇還不少，第一次來真的會有點選擇障礙。除了單點貝果，也有搭配不同內餡的組合，無論是想吃得簡單一些，或是當成一頓早午餐都很適合。飲品部分則有冰滴咖啡、歐蕾等選擇，搭配貝果一起享用剛剛好。

餐點

芝麻葉蛋沙拉貝果

這次點了芝麻葉蛋沙拉貝果，一上桌就能看到餡料給得相當豐富。蛋沙拉口感滑順，給的份量很多，而且調味上不會都像在吃醬料的感覺，搭配芝麻葉獨特的香氣，多了一股清爽感，吃起來不會太膩。貝果本身帶有適度嚼勁，不會硬到不好咬，當成早午餐或下午茶都蠻適合，吃完也有一定的飽足感。

冰滴咖啡｜冰滴歐蕾

冰滴咖啡喝起來相當順口，風味乾淨，沒有太明顯的苦味或酸味，天氣熱的時候來上一杯很舒服，也和貝果相當搭。冰滴歐蕾多了牛奶香氣，整體味道比較溫和，不過這天喝的時候覺得冰塊比例偏高，喝到後面味道被稀釋得比較快，口感會稍微偏水一些，少了一點咖啡原本的香氣。相較之下，個人會更喜歡冰滴咖啡一些。

心得

最近圓山站附近越來越多特色小店出現，這間店雖然開幕不久，但無論是老宅氛圍、貝果口味還是整體空間，都讓人留下不錯的印象。有時候也不一定要安排什麼特別的行程，找一間喜歡的小店，點份貝果、配杯咖啡，慢慢坐著放空一下，其實就很滿足。

如果本身也是貝果愛好者，或正在尋找圓山站咖啡廳、圓山站早午餐，這間蠻值得收進口袋名單，下次應該會想再來試試其他甜口味貝果。

Chew The Day | 嚼日子

地址：台北市大同區保安里庫倫街13巷2弄2號1樓

營業時間：07：00－17：00（周二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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